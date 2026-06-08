Elevassistent till Kastalskolan
Östersunds Kommun / Pedagogjobb / Östersund Visa alla pedagogjobb i Östersund
2026-06-08
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östersunds Kommun i Östersund
, Kalix
eller i hela Sverige
Kastalskolan är en skola med årskurserna 4-9 med cirka 400 elever. Skolan ligger i Brunflo med ett blandat upptagningsområde, som omfattar både delar av centralorten och till viss del landsbygd. Alla verksamheter i skolan genomsyras av att "vi fokuserar på att erbjuda en bra utbildning som stimulerar elevernas nyfikenhet och lust att lära". Vi har en väl utbyggd elevhälsa med skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog. Kastalskolan är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för våra elever. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar.
Ditt nya jobb
Som elevresurs i grupp stöttar du elevernas utveckling både kunskapsmässigt och socialt i nära samarbete med lärare och övrig personal. Du bidrar till en trygg och inkluderande lärmiljö där varje elev får möjlighet att lyckas, och du är en viktig del i att skapa struktur, studiero och motivation i vardagen.
Vanliga arbetsuppgifter
Som elevassistent arbetar du tillsammans med pedagoger för att ge stöd till en eller flera elever under skoldagen och i alla de olika sociala situationer som eleverna möter i skolan. Du ska arbeta förebyggande och sätta gränser i enlighet med skolans ordningsregler och rutiner. Hela arbetsdagen tillbringas i stort sett tillsammans med eleverna, i korridorer och i klassrum.
Rollen som elevassistent innebär att du exempelvis ska:
Stödja eleverna i planering och genomförande av skoldagen, inklusive anpassningar av schema
Ge stöd i enskilt arbete, samt i kunskapsinhämtning
Vara ett stöd för eleven under raster och övergångar under dagen
Stödja elever i undervisningen, både praktiskt och pedagogiskt
Bidra till att skapa struktur, trygghet och förutsägbarhet i elevens vardag
Stödja elevers utveckling av sociala och kommunikativa färdigheter
Samarbeta nära med lärare, elevhälsoteam samt vid behov externa aktörer
Upprätthålla en tät och god dialog med vårdnadshavare
Medverka i arbetet kring trygghet och studiero, inklusive hantering av kränkningsärenden enligt skolans rutiner
Arbetet kan innebära både enskilt stöd och arbete i grupp.
Din kompetens
Vi söker dig med någon form av utbildning inom barn - och utbildning alternativt arbetslivserfarenhet gällande arbete med ungdomar och kunskap om NPF, lågaffektivt bemötande. Du kan vara utbildad fritidspedagog, fritidsledare eller ha annan likvärdig utbildning.
Du är självgående person som tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du strukturerar och driver ditt arbete självständigt. Du har förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du har lätt för att skapa relationer, är utåtriktad och socialt aktiv i ditt arbete. Du samarbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser samarbetssvårigheter eller konflikter på ett konstruktivt sätt. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från pedgogisk eller socialt arbete och lämplig utbildning för tjänsten.
Vi söker dig
Som har en personlig mognad och ett genuint intresse för barn och ungas utveckling. Är lugn, stabil och har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du har god samarbetsförmåga och kan arbeta nära pedagoger och är flexibel och lösningsfokuserad i vardagliga situationer
Du kan sätta tydliga gränser och skapa struktur. Till detta arbete kan övriga uppgifter tillkomma tex. bistå specialpedagog i framtagande av åtgärder gällande särskilt stöd utifrån elevens behov, vara delaktig vid utvecklingssamtal eller övriga elevhälsomöten. Skolan är en dynamisk verksamhet vilket ställer stora krav på flexibilitet och nytänkande. Tjänsten innebär att du som sökande ska kunna ställa om och vara beredd på att uppdraget utvärderas och kan förändras i takt med verksamhetens och elevernas behov.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Kyrkvägen 7 (visa karta
)
834 32 BRUNFLO Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Rektor
Linda Sundstedt linda.sundstedt@ostersund.se +46761025511 Jobbnummer
9953755