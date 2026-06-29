Elevassistent till Idenors skola
Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen / Pedagogjobb / Hudiksvall Visa alla pedagogjobb i Hudiksvall
2026-06-29
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Idenors skola är en F-6 skola som ligger strax utanför centrala Hudiksvall och har nära till natur och skog.
Idenors skola har ledorden "Vi lär tillsammans, vi gör varandra bra".
Idenors skola ligger på landet men ändå nära stan. Närheten till skogen gör att de teoretiska ämnena kan få en praktisk utövning. På skolområdet finns det stora ytor för utomhusaktiviteter och skolan har en egen isbana. Draget skidspår finns också i direkt anslutning till skolgården under säsong.
Vårt fokus är att öka elevernas eget ansvar för sitt lärande. Vi arbetar med deras motivation genom att ge kunskap om mål, förtroende för sin egen kapacitet och förmåga samt genom att återkoppla och skapa en undervisning som är anpassad för eleven. I våra ämneslag utvecklar och analyserar vi vår undervisning regelbundet. Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Att vara elevassistent är att stödja en elev och förebygga hinder för att eleven skall nå målen. Det innebär olika saker beroende på elevens behov av stöd. Att stödja eleven under skoltid men även under fritidshemmets verksamhet är det som ingår i uppdraget. Du ingår i arbetslaget kring en klass samt i fritidshemmets arbetslag och arbetstiderna kan variera mellan 06:00-18:00 vardagar. Du kommer arbeta i en klassrumsmiljö på vår skola och stödja eleven under hela dagen. Arbete både utomhus- och inomhus ingår. Visst arbete med diabetes ingår också.Profil
Du får gärna ha en förmåga till stort eget ansvar och livserfarenhet krävs för att göra bra val i situationer som uppstår. Erfarenhet av att arbeta i barngrupp inom grundskola är meriterande. Du gillar att röra dig och skapa aktiviteter utomhus och inomhus med barnen på fritidshemmet.
Om förvaltningen
Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen – en del av Hudiksvalls kommun.
Funderar du på att flytta hit från en annan ort? Då kan det finnas möjlighet för dig att ansöka om 10 000 kr i flyttbidrag. Läs mer: hudiksvall.se/flyttbidrag
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för – våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Om din ansökan
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvalls Kommun
(org.nr 212000-2379), https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun-och-politik/Jobb-och-uppdrag/Lediga-jobb.html
Trädgårdsgatan 4 (visa karta
)
824 30 HUDIKSVALL Arbetsplats
Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen Kontakt
Rektor
Malin Eriksson malin.eriksson3@hudiksvall.se +46650556790 Jobbnummer
9983565