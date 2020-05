Elevassistent till gymnasiesärskolan - Härnösands Kommun - Barnskötarjobb i Härnösand

Prenumerera på nya jobb hos Härnösands Kommun

Härnösands Kommun / Barnskötarjobb / Härnösand2020-05-29Vi är medarbetare, kollegor och vänner med hjärta för Härnösand. Tillsammans gör vi skillnad för människor - dygnet runt. Med glädje delar vi med oss av vår kunskap och service i våra olika yrkesroller.I Härnösand har vi tagit #metoo vidare till #WeDo. Vi vill skapa en hållbar arbetsplats och kommun där alla kan känna sig trygga och ha framtidstro.Nu söker vi positiva, ansvarstagande och engagerade människor som vill vara med och bygga en hållbar framtid i Härnösand.Elevassistent till gymnasiesärskolans individuella programGymnasiesärskolan har två inriktningar: nationella program och individuellt program. Denna annons avser assistent inom det individuella programmet. Individuella programmet vänder sig till elever som har större behov av konkretisering och stöd i sitt lärande samt ofta även i personlig omvårdnad.2020-05-29Vara ett konkret stöd på individ, grupp och organisationsnivå inom individuella programmet:Organisationsnivå: assistera och stödja ansvariga speciallärare i deras uppdrag att organisera verksamheten. Exempelvis kan det innebära att se och agera på möjligheter och hinder i lärmiljön för specifik elev i olika aktiviteter.Gruppnivå: finnas som en trygg och stödjande vuxen för specifik elev i grupp/sociala situationer. Exempelvis fungera som elevens "sinnen" i undervisning, mat- och rastsituation.Individnivå: Vara ett lyhört, fysiskt nära och tryggt stöd till elev med grav funktionsnedsättning i alla situationer. Exempelvis bistå vid toalettbesök, matning (inkl. sond-), hjälpa eleven till lagom aktivitet, tolka närmiljön syn- hörsel- och känselmässigt.Kompetens:Du måste ha stor förmåga till lyhördhet, ett positivt sinnelag, förmåga att möta människor och ge stöd -även fysiskt nära- samt förmåga till flexibilitet under din arbetsdag. Du behöver både kunna arbeta självständigt och samverka i arbetslag. Utifrån elevbehov söker vi i första hand en man.Du behöver kunna agera i många skiftande situationer utifrån elevens specifika behov och sätt att fungera, förstå och uppfatta sin omgivning. Detta kräver stor lyhördhet och förmåga till inkänning.Arbetet innebär konstanta möten med elever och kolleger vilket kräver god förmåga att anpassa kommunikationen efter mottagaren. Den specifika eleven kommunicerar genom kroppssignaler, vilket kräver att du har stor förmåga till inkänning och avläsning.Erfarenhet av att arbeta med elever (tonåringar) med grav intellektuell funktionsnedsättning, gravt rörelsehinder och övriga nedsättningar är meriterande. Dokumenterad god förmåga att arbeta med dessa elever i skolmiljö är meriterande. Gymnasieexamen är önskvärt. Det är meriterande om du är utbildad barnskötare/elevassistent men vi kommer lägga störst vikt vid personlig lämplighet och erfarenhet.Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.1 tjänst, 75% med möjlighet till utökning.AVA-anställning 20-08-12 - 20-12-18 med möjlighet till förlängning.Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet och naturen och vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet - i nästa på havet, i skogen eller på fritidsanläggningen. Välkommen till Härnösand!För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt.Varaktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2020-06-12Härnösands kommun5244176