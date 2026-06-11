Elevassistent till Glanshammars skola
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2026-06-11
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Är du relationsskapande, flexibel och lösningsfokuserad? Vi söker en engagerad elevassistent som vill bidra till en trygg och utvecklande skolmiljö.Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Du kommer att arbeta nära en enskild elev med fokus på att stödja elevens utveckling mot uppsatta mål utifrån dennes individuella förutsättningar. Arbetet innebär huvudsakligen enskilt stöd, ofta utanför klassrummet, där du anpassar insatserna för att skapa goda förutsättningar för lärande.
En viktig del av uppdraget är att anpassa ditt arbetssätt och bemötande samt ge stöd i olika situationer under skoldagen. Du samspelar med eleven, vårdnadshavare, lärare och andra samarbetspartners samt bistår även i praktiska moment, såsom toalettbesök. Arbetet kräver ett tryggt förhållningssätt samt god förmåga att anpassa stödet efter elevens behov. Tjänsten inkluderar även arbete i fritidshemmets verksamhet där du tillsammans med kollegor planerar och genomför aktiviteter.
För att på bästa sätt möta elevens behov ser vi gärna manliga sökande.
Exempel på arbetsuppgifter:
ansvara för att stödja en elev utifrån individuellt uppsatta mål och planer
ge stöd så att eleven kan delta i undervisningen utifrån sina förutsättningar
samverka med elev, vårdnadshavare, lärare och andra samarbetspartners
stödja elevens sociala utveckling och fostran
Om arbetsplatsen
Glanshammars skola är en av Örebro Kommuns landsbygdsskolor med ca. 340 elever fördelat över förskoleklass till årskurs 6. Här jobbar ca 40 personal. Skolan ligger i idylliska omgivningar i Glanshammar med nära till skog och mark ca 1,5 mil öster om Örebro, med länsbuss tar det ca 25 min till skolan. Det finns även möjlighet att cykla till orten på säkra cykelbanor.
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.
Kvalifikationer
Som elevassistent är du lyhörd, flexibel och har förmåga att uppmärksamma och möta elevers individuella behov. Du bidrar till att skapa en trygg, strukturerad och inkluderande lärmiljö där elever ges goda förutsättningar att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt.
Du samarbetar nära med lärare och övrig personal samt deltar aktivt i det pedagogiska arbetet utifrån givna ramar och planeringar. Du kan hantera olika situationer i skoldagen på ett tryggt och professionellt sätt och är ett stöd för elever i både lärande och socialt samspel. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift samt kan kommunicera tydligt med elever, vårdnadshavare och övrig personal.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
godkänd gymnasieutbildning från barn- och fritidsprogrammet, eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
kunskap om NPF
erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd
Meriterande:
erfarenhet av arbete i resursskola, anpassad grundskola eller särskild undervisningsgrupp
erfarenhet av arbete med bildstöd
B-körkortTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: särskild visstidsanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 27 juli - tom 22 december 2026
Antal tjänster: 1
Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 21 juni. Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gn 1093/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 30062 (visa karta
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701 35 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örebro kommun Kontakt
Facklig expedition
Kommunal, Skola-teknik +46104429250 Jobbnummer
9959069