Elevassistent till Furuparkskolan
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen / Pedagogjobb / Luleå Visa alla pedagogjobb i Luleå
2026-07-20
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen i Luleå
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner, lönestatistik och vad vi kan erbjuda dig här - https://www.lulea.se/anstallning
Furuparkskolan är en F-3 skola belägen i ett villakvarter på bostadsområdet Skurholmen, 3 km från Luleå centrum. Skolan inrymmer ca. 135 elever varav ca. 125 elever finns i fritidshemsverksamheten. På skolan finns två fritidsavdelningar, Vulkanen för förskoleklass och åk 1 och Skogen för åk 2 och åk 3. Våra prioriterade utvecklingsområden är tillgänglig lärmiljö, en skola som fungerar för alla hela dagen och att utveckla en effektiv elevhälsa. Hos oss arbetar samtliga pedagoger för att ge eleverna bästa förutsättningar att lyckas nu och i framtiden. Furuparkskolans motto: Det är coolt att vara snäll.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
På Furuparkskolan arbetar vi för "varje elevs bästa, i varje elevs bästa skola". Vi sätter eleven i centrum och för att det skall fungera är det avgörande att vår personal får rätt förutsättningar för att kunna göra det möjligt. Vår absoluta övertygelse är att om personalen har det bra kommer eleverna också att ha det bra.
Tjänsten som elevassistent innebär att arbeta som stöd i undervisningen för elev med funktionsnedsättning under skoltid och fritidstid. Undervisningen sker inom ramen för elevens klass samt inom ramen för fritidshemmets verksamhet. Som elevassistent har du ett nära förhållande till alla elever på skolan. Du jobbar för att skapa en miljö som främjar trygghet, social medvetenhet, lärande och självständighet. Du kommer att ingå i ett arbetslag. Detta arbete sker i nära samverkan med elevhälsan och undervisande lärare. Kvalifikationer
Vi söker efter dig som har erfarenhet av att jobba med barn, helst inom en pedagogisk verksamhet. Du har avslutad gymnasial utbildning med inriktning mot exempelvis barn och fritid eller ledarskapsprogrammet. Det är högst meriterande att ha erfarenhet av arbete med elever med intellektuell funktionsnedsättning. Som person har du lätt att knyta an till alla elever. Du har en förmåga att se behov och hantera olika situationer som kan uppstå under en dag.
Din tjänst innebär att du:
• Har ett inkluderande förhållningssätt.
• Arbetar i nära dialog med elever, vårdnadshavare, arbetslag och skolans personal.
Du är engagerad och flexibel samt öppen för många lösningar och arbetssätt. Du har lätt för att skapa och bevara goda relationer till människor. Du är en tydlig och trygg vuxen med social kompetens, gott ledarskap och empati. Du är en utpräglad lagspelare som vill bidra till elevers utveckling genom samspel och dialog. Du är en rak och öppen person med god struktur, organisatorisk förmåga samt handlings- och initiativkraft. Du ser på elevers utveckling utifrån ett helhetsperspektiv.
Utöver detta ser vi gärna att du:
• Har vana vid arbete med IKT och olika digitala verktyg.
• Vill och kan bidra till värdegrundsarbetet på skolan genom ett demokratiskt förhållningssätt och genom att vara en god förebild.
Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Visstidsanställning till och med den 23 oktober 2026 med möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid
Tillträde: 17 augusti 2026 eller enligt överenskommelse
Om du erhåller befattningen ska du lämna in ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 11 dagar - 3 månader.
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
Vill du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på andra spännande jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335005". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Kommun
(org.nr 212000-2742)
Timmermansgatan 25 (visa karta
)
972 31 LULEÅ Arbetsplats
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Fredrik Johansson 0920 45 30 00 Jobbnummer
10006603