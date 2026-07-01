Elevassistent till Färila Grundskola, Ljusdals kommun
Ljusdals kommun, Sektor Lärande , Grundskola / Pedagogjobb / Ljusdal Visa alla pedagogjobb i Ljusdal
2026-07-01
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Vi söker en engagerad och lyhörd elevassistent till Färila skolas högstadium. Vi söker en engagerad och trygg elevassistent som vill vara med och stödja eleverna i deras utveckling och lärande. Som elevassistent arbetar du nära både elever och skolans personal för att skapa en trygg och stimulerande skolmiljö. Du hjälper elever med särskilda behov i deras skolgång, stödjer deras lärande och sociala utveckling, du skapar goda relationer med eleverna, du är med och bidrar till en positiv och inkluderande atmosfär både i klassrummet och på skolan i stort. Du behåller ditt lung i stressade situationer och möter konflikter på ett lågaffektivt sätt. På Färila skola erbjuds du en meningsfull tjänst med goda möjligheter att bidra till elevernas utveckling i en trivsam miljö.Dina arbetsuppgifter
I din roll ger du stöd i undervisningen och vid social samvaro. Du stöttar elever i deras vardagliga skolaktiviteter och samarbetar nära med lärare, elevhälsa och övrig skolpersonal för att tillgodose elevernas behov. Som elevassistent är du en trygg vuxen och förebild för eleverna och bidrar till att skapa en positiv och inkluderande skolmiljö under hela skoldagen.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med ungdomar, gärna inom skola eller fritidsverksamhet. Din förmåga att kunna samarbeta väl med andra och din sociala kompetens är viktig. Du bör kunna vara flexibel och anpassa dig efter elevernas olika behov. En engagerad, lyhörd och positiv inställning uppskattas starkt.
Välkommen med din ansökan!Anställningsvillkor
Sysselsättningsgrad 85%.
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?
Beroende på tjänstens innehåll kan lämplighetsprövning, utdrag ur belastningsregistret och/eller misstankeregistret eller säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen krävas innan anställning. Syftet är att säkerställa att anställningen kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt utifrån verksamhetens krav. Anställning kan endast ske om prövningar har godkänts. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ljusdals Kommun
(org.nr 212000-2320), https://www.ljusdal.se/
Norra Järnvägsgatan 21 (visa karta
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827 31 LJUSDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ljusdals kommun, Sektor Lärande , Grundskola Kontakt
Marcus Persson marcus.persson@ljusdal.se +4665118603 Jobbnummer
9987917