Elevassistent till elev med diabetes
Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Pedagogjobb / Eskilstuna Visa alla pedagogjobb i Eskilstuna
2026-06-30
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Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 43 schools and around 30,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993. IES Eskilstuna is one of the largest schools in Sweden with 1,185 students enrolled in grades F-9 and approx 125 staff members.
Elevassistent för elev med medicinska behov
Gör skillnad i vardagen för en elev med medicinska behov.
IES Eskilstuna söker en engagerad och trygg elevassistent som vill göra skillnad. I uppdraget som elevassistent är din främsta uppgift att arbeta med en enskild elev i åk F-3 med omsorgsbehov. Rollen innebär att vara ett nära stöd för eleven under skoldagen och på fritidshemmet, med fokus på att säkerställa en trygg och fungerande vardag både i klassrummet och på raster.Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
• Stödja eleven i skolarbetet och anpassa aktiviteter efter behov
• Vara ett tryggt och närvarande stöd under skoldagen och fritidsvistelsen
• Samarbeta nära lärare, vårdnadshavare och medicinsk personal för att säkerställa en trygg och stimulerande skolmiljö
• Agera stöd för övriga elever vid behovKvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med barn i grundskola. Du har genomgått gymnasial omvårdnadsutbildning eller har motsvarande erfarenhet. Tidigare erfarenhet av ovan arbetsuppgifter är ett krav och du behöver kunskap och erfarenhet av barn med diabetes. Du är lyhörd, flexibel och har god samarbetsförmåga. Du har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elev, vårdnadshavare, arbetslag, skolans elevhälsoteam samt skolledning.
Du drivs av en vilja att se möjligheterna till förbättringar för såväl eleven och dina kollegor som för den egna verksamheten. Du har en förmåga att snabbt kunna anpassa dig till nya eller förändrade krav och förutsättningar. Att arbeta tillsammans med andra med en god sammanhållning och ett öppet arbetsklimat är något som du uppskattar och värdesätter.
Vi tror också att du:
• Är lugn, tålmodig och lyhörd
• Har förmåga att skapa trygghet och förutse situationer som kan påverka barnets välmående
• Gärna har utbildning som undersköterska eller annan relevant bakgrund
• Har kunskap och erfarenhet av barn med diabetes
Vi erbjuder:
• Ett meningsfullt arbete där du får vara en viktig del av ett barns utveckling och välmående
• En arbetsplats med stödjande kollegor
• Möjlighet att arbeta i en nära relation och göra en konkret skillnad varje dag
Tjänsten är på heltid, visstidsanställning, med start i augusti 2026.Rekryteringen sker löpande så vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
För att arbeta hos oss behöver du visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Du kan beställa detta via denna länk:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368)
Sturegatan 11 (visa karta
)
632 30 ESKILSTUNA Arbetsplats
Internationella Engelska skolan Eskilstuna Kontakt
Rekryterare
Annika Zentio annika.zentio.eskilstuna@engelska.se Jobbnummer
9985719