Elevassistent till Dammsdalskolan
Region Sörmland / Pedagogjobb / Vingåker Visa alla pedagogjobb i Vingåker
2026-06-10
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Dammsdalskolan i VingåkerPubliceringsdatum2026-06-10Om företaget
Dammsdalskolan i Vingåker är en riksupptagande internatskola som specialiserat sig på barn och ungdomar inom NPF-området. Vi erbjuder en helhetslösning med skola och boende inom ramen för fyra skolformer, anpassad grundskola-/grundskola och anpassad gymnasieskola-/gymnasieskola.Arbetsuppgifter
Dammsdalskolan erbjuder dig en spännande vardag där du får möjlighet att möta varje enskild elev utifrån individuella behov. Vi vill att du har stort engagemang för dina elever och är duktig på att bygga relationer med andra människor. Dina arbetsuppgifter är varierande och i dina arbetsuppgifter ingår förberedelse, genomförande och uppföljning av undervisning, praktik, dokumentation och utvecklingsarbete.
Din ambition är att alltid ha eleven i fokus och du är övertygad om att alla kan lära mer utifrån sina egna individuella förutsättningar. Du har en djup förståelse för elevers olikheter i sitt lärande och du bemöter eleverna med tydlighet och höga positiva förväntningar.
Du är en aktiv, kreativ person som arbetar för att skapa en stimulerande och utvecklande verksamhet med elevens behov i centrum. Du ser möjligheterna framför hindren och har en positiv grundsyn som genomsyrar ditt bemötande och förhållningssätt gentemot hela din omgivning.
Du är fysiskt aktiv och tycker om att röra på dig tillsammans med eleverna.
Din kompetens
Vi söker dig med minst avslutat gymnasieprogram. Du har ett inre driv och är en aktiv person med stort tålamod och ödmjukhet. Du är intresserad och nyfiken på skolan som verksamhetsområde och ett stort intresse för ungdomar. Du har intresse och erfarenhet av ungdomar som kan uppfattas ha utmanande beteenden. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. B-körkort är ett krav. Personlig lämplighet beaktas.
Anställningsform
Tillsvidaretjänst med tillträde enligt överenskommelse.
Placering i skolverksamheten på Dammsdalskolan
Information om tjänsten lämnas av
Skolchef Charlotta Widerberg, 0151-52 43 10, 070 - 5506056
Facklig företrädare söks via kontaktcenter 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Dammsdalskolan!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-06-25
Intervjuer sker löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
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och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-400". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9957797