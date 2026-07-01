Elevassistent till Birgittaskolan
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Birgittaskolan / Pedagogjobb / Örebro Visa alla pedagogjobb i Örebro
2026-07-01
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Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel.
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Alla elever har rätt till en skola som ger dem möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar. SPSM driver skolor på uppdrag av staten. Vi erbjuder eleverna en lärmiljö som ger dem möjlighet till delaktighet, lärande och utveckling. Vi erbjuder ett meningsfullt, stimulerande och viktigt pedagogiskt arbete på våra skolor.
Birgittaskolan i Örebro har tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö för elever från förskoleklass till och med årskurs 10. Våra elever får undervisning både på svenskt teckenspråk och skriven svenska. Vi erbjuder boende för de elever som inte kan pendla varje dag till skolan.
Birgittaskolan är en statlig specialskola för elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Skolan ligger i Örebro och tar emot elever från Dalarnas, Södermanlands, Värmlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län.
Vi erbjuder våra elever en miljö som ger möjlighet till delaktighet och utveckling. Alla kan delta i det sociala samspelet, känna tillhörighet och utvecklas som individer i en tvåspråkig utbildning i teckenspråkig miljö.
På Birgittaskolan har vi en mycket god tillgång till olika professioner i vårt elevhälsoteam och på digitala lärverktyg i en välutrustad IT-miljö.
Vi är cirka 100 medarbetare som arbetar på skolan alternativt på våra elevboenden.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Arbetet som elevassistent ställer stora krav på din förmåga att exempelvis vara lyhörd och flexibel. Du ska kunna möta elever i olika situationer och som också kan behöva en hjälpande hand under sin skoldag och på fritids. Det kan också uppstå komplexa och utmanande situationer där du med ditt lugn som elevassistent ger eleven ett tryggt bemötande.
Du kommer som elevassistent att ingå i ett arbetslag med lärare och tillsammans med dem planerar ni elevernas skoldagar som kan innebära att undervisningen kan förläggas utanför skolområdet
Tjänstgöring kan även förekomma på Åsbackaskolan.
Tjänsten är en särskild visstidsanställning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• utbildning från barn- och fritidsprogrammet, assistentutbildning eller annan likvärdig kompetens
• utbildning och/eller erfarenhet av arbete med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, lågaffektivt bemötande, intellektuell funktionsnedsättning
En förutsättning för att Du ska kunna arbeta hos oss är att Du kan svenskt teckenspråk då vår teckenspråkiga miljö är mycket viktig.
Du ska kunna de i skolan vanligt förekommande IT-programmen.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av att samverka och vara ett komplement i ett arbetslag
• ett lösningsfokuserat förhållningssätt som även är engagerande, vägledande och motiverande.
På skolan finns även elevboende för vissa elever och därmed ställs det krav på samarbetsförmåga med både personal på elevboendet och med andra yrkesgrupper kopplade till elevens skoldag.
Vi har tillgång till interaktiva skrivtavlor i alla klassrum, så erfarenhet och kunskap i att hantera sådana hjälpmedel är meriterande.
Vi värdesätter att du:
• är självständig
• är bra på relationsskapande
• har en hög samarbetsförmåga
• har omdöme
• är strukturerad
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse, upphör: 2026-12-18 .
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Tjänstgöring kan även förekomma på Åsbackaskolan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2 STO-2026/582". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten
(org.nr 202100-5745)
Nybrogatan 14 C (visa karta
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871 31 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Birgittaskolan Kontakt
Bitr enhetschef
Tobias Palmkvist tobias.palmkvist@spsm.se 010-473 55 27 Jobbnummer
9986254