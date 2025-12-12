Elevassistent till Bergsgårdsskolan anpassad grundskola
Berggårdsskolan söker nu en elevassistent med placering i en ämnesområdesklass.Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innefattar arbete både under skoltiden och på fritidshem med elever från åk 1-6. I vårt arbete utgår undervisning från den nya läroplanen med nya kursplaner. För den anpassade grundskolan finns två kursplaner, en där man läser ämnen och en där man läser ämnesområden. Vid mottagandet av eleven i skolformen anpassad grundskola rekommenderas efter vilken kursplan eleven skall studera. Rekommendation grundar sig på graden av intellektuellt funktionshinder (IF) eleven har. Miljö och kommunikation är anpassad efter varje elevs behov. På fritidshemmet utgår vi från läroplanen för fritidshem (som i dagsläget gäller för grundskolans alla former) men anpassar verksamheten speciellt utifrån barngruppen.
Arbetet hos oss kräver nära samverkan med elevernas vårdnadshavare, kolleger samt andra utomstående aktörer som är viktiga för elevernas hälsa och utveckling. Tjänsten omfattar även pedagogiskt stöd till elev i klassrummet tillsammans med ordinarie lärare. För fritidshemsverksamheten har man ett ansvar för planering och genomförande av verksamheten tillsammans med den övriga personalen.
Beskrivning om skolan
Bergsgårdsskolan är en F-6 grundskola och anpassad grundskola åk 1-6. Skolan är belägen i Hjällbo med omedelbar närhet till naturområde och fem minuter från spårvagnshållplats Hjällbo. Skolan är 2-parallellig och det finns cirka 70 elever i den anpassade grundskolan årskurs 1-6. Skolan har ett erfaret elevhälsoteam med skolsköterska, kurator, speciallärare och psykolog som hela tiden finns som ett stöd i arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning samt en vidareutbildning inom området, exempelvis inom intellektuell funktionsnedsättning. Du ska ha kunskap om AKK, gärna i form av utbildning. Du ska även ha minst 6 månaders erfarenhet inom området. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med barn med intellektuell funktionsnedsättning och med autismdiagnos.
Som person har du förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Vidare är du lugn och trygg i pressade och svåra situationer.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten är ett vikariat på minst 6 månader.
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
