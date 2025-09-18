Elevassistent till anpassad gymnasiekola
2025-09-18
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
Möckelngymnasiet är Karlskoga kommuns gymnasieskola. På Möckelngymnasiet studerar ca 900 elever och vi erbjuder 12 nationella gymnasieprogram samt introduktionsprogram. På Möckelngymnasiet finns även Anpassad gymnasieskola. Våra lokaler är ljusa, trevliga och ändamålsenliga och vi har god tillgång till modern teknik och utrustning.
Hos oss är vi måna om att ha en lugn, trygg och stimulerande lärmiljö och vi har en tilltro till alla elevers förmåga att utvecklas genom att se varje individ och möta eleven utifrån dess behov.Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad? Då kan du vara rätt person för detta jobb!
Du deltar under hela elevens skoldag och utför skoluppgifter med elev i samarbete med speciallärare.
Du stöttar elev i lärandet och ger eleven den omvårdnad hen behöver för att skoldagen ska fungera. Du arbetar utifrån elevens behov och förutsättningar. Det är viktigt att du har ett lågaffektivt bemötande och förhållningssätt. Arbetet kan ibland vara fysiskt och psykiskt ansträngande och innehåller viss omvårdnad. Det innebär exempelvis hjälp vid måltid med matning och hjälp med omvårdnad så som toalett besök och duschning. Det kan också handla om att ta med eleven på rullstolspromenader.Kvalifikationer
Vi söker dig som gått någon av följande utbildningar elevassistent-/undersköterske- eller personligassistent utbildning.
Du behöver ha B-körkort
Pga arbetets karaktär ser vi gärna kvinnliga sökanden
Det är meriterande om du har förflyttningsutbildning
För att passa för jobbet behöver du vara en trygg och stabil person som kan behålla lugnet i stressiga eller ovana situationer. Du ska även ha lätt att bygga relationer med de du arbetar för och tillsammans med. Du klarar att arbeta självständigt men framför allt kan du samarbeta med dina kollegor på ett bra sätt.
ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem. Vänd dig istället till PA-support (HR-avdelningen) tel: 0586-610 55 för vidare hantering.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska.
