Elevassistent till anpassad grundskola åk 7-9
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2026-06-26
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-26Beskrivning av verksamheten
Den Anpassade grundskolan är för åk 1-9 och finns på Hedskolan och Sjöparksskolan. Bland personalen finns både specialpedagoger/speciallärare och elevassistenter. Vi ger elever med intellektuell funktionsnedsättning en för dem anpassad utbildning. Undervisningen utgår ifrån varje elevs behov och förutsättningar.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att bistå en elev eller en grupp elever som kan ha olika behov, fysiska eller sociala behov. Du är tillsammans med pedagogen i klassrummet och där hjälper du till så att alla elever når målen. Du bistår och ger omsorg till eleven i de aktiviteter som sker både i skolan och på fritids i ett nära samspel med pedagoger och elevens vårdnadshavare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasialutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Meriterande om du har kunskap om eller erfarenhet av arbete med de .som har NPF diagnoser. Som person ska du ha ett närvarande och lyhört förhållningssätt gentemot elevers olika behov, skapar engagemang och delaktighet, är en tydlig ledare samt har god samarbetsförmåga. Du är självständig, ansvarstagande och har lätt för att ta egna initiativ. Vi utvecklar vårt arbete genom pedagogiska samtal och kollegialt lärande och ser det som en styrka att kunna hjälpa varandra för att våga vara nyfikna inför nya sätt att arbeta. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
Vid anställning – utdrag från polisens misstanke- och belastningsregister måste uppvisas.
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening) (
Möjlighet till semesterväxlingAnställningstyp/arbetstider
Heltid, Vikariat, 12/8-26 tom 12/6-27. Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning – ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: 2026-08-12 eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-07-12.
Upplysningar
Biträdande rektor Thomas Lindgren/Eva Nilsson Välimaa, tel 0970-818 392
Rektor Per Coronius, tel 0970-818 013
Rekryterare Ann-Louise Johansson, tel 076 137 80 78
Fackliga företrädare
Kommunal, tel: 010-4429919, mailto:Gallivare.norrbotten@kommunal.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare Kommun
(org.nr 212000-2726)
981 82 GÄLLIVARE Arbetsplats
Gällivare Kommun Jobbnummer
9980266