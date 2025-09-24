Elevassistent till anpassad grundskola
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen / Barnskötarjobb / Luleå Visa alla barnskötarjobb i Luleå
2025-09-24
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen i Luleå
Hej!
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Vad roligt att du är intresserad av att jobba som elevassistent med oss på anpassad grundskola!
Anpassad grundskola i Luleå är en verksamhet som omfattar elever vilka studerar ämnen eller ämnesområden utifrån anpassad grundskolas läroplan. Eleverna på anpassad grundskola har diagnosen intellektuell funktionsnedsättning, IF, men kan utöver detta vara i andra behovsområden. Inom anpassad grundskola finns fritidshem för elever på låg- och mellanstadiet. För elever över 13 år som omfattas av LSS, lagen om stöd och service, finns UF (ungdomsfritids).
Anpassad grundskola i Luleå kommun är placerad på Tunaskolan. Här finns närhet till natur och föreningsliv. Närhet till stad och aktiviteter. Vi har inom vår skolenhet ett nära samarbete med grundskolan.
Om du brinner för barns lärande och vill vara del av ett engagerat arbetslag som strävar efter att skapa en inkluderande och stödjande läromiljö för alla elever tycker vi att du ska söka!Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär en kombination av arbete under skoltid och på fritidshem med hjälp, stöd, omsorg och omvårdnad vid alla förekommande elevgrupper inom anpassad grundskola. Vi arbetar i team som förutom av undervisande lärare består av lärare i fritidshem, förskollärare och elevassistenter. Eleverna på Anpassad grundskolan är under skoltid fördelade i flera olika grupper.Kvalifikationer
Vi söker efter dig som har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar i skola och/eller fritidshem. Du har även erfarenhet av elever med IF, intellektuell funktionsnedsättning, neuropsykiatriska- samt multifunktionsnedsättningar och de olika behov detta kan innebära i form av tunga lyft och omvårdnadssituationer.
Som person har du en hög nivå av social kompetens och kan samverka med alla personalkategorier. Du är lyhörd för elever och vårdnadshavare och tar aktivt ansvar för att vara en problemlösare. Du ska ha värderingar som ger dig en positiv livssyn, du ser möjligheter där andra ser svårigheter och hinder.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om du blir aktuell för tjänsten kommer du behöva visa ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
Vill du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på andra spännande jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279953". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå kommun
(org.nr 212000-2742) Arbetsplats
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Rickard Nordberg 0920-45 30 00 Jobbnummer
9525303