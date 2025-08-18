Elevassistent till anpassad grundskola
Lidingö Kommun / Barnskötarjobb / Lidingö Visa alla barnskötarjobb i Lidingö
2025-08-18
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidingö Kommun i Lidingö
Vill du ha ett viktigt och roligt uppdrag? Kom till oss och skapa lärglädje för våra elever! Anpassad grundskola på Lidingö, en arbetsplats som genomsyras av glädje och engagemang hos både personal och elever. Våra ledord är gemenskap, engagemang, glädje och kreativitet.
Vi tror på en genuin närhet till eleverna och på personal som brinner för sitt uppdrag. Verksamheten växer och vi söker en elevassistent som är redo för nya utmaningar och vill bli en del av vårt härliga team.
Verksamheten är lokalintegrerad i Bodals skola med närhet till både skog och hav. Vi har 44 elever fördelade på 7 små klasser med hög personaltäthet. Vi utbildar eleverna mot självständighet som ger förutsättningar till utveckling och lärande. För att verksamheten ska hålla hög kvalité och vara en lärande organisation ser vi fortbildning och kompetensutveckling som en viktig insats för vår personal.
Lidingö stad har 11 kommunala grundskolor, vi fokuserar på kunskap och lustfyllt lärande vilket syns i våra goda studieresultat. Vi erbjuder en skola som är en del i det digitala samhället och vi lägger stor vikt vid att förbereda eleverna inför framtiden. Skolledarna och lärarna på Lidingö utbyter erfarenhet, lär av varandra och utvecklas tillsammans.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Under skoltid kommer du att arbeta i en klass med våra yngsta elever. Under skoldagen stöttar du eleverna i undervisningen och på raster. Du arbetar ihop med en mentor och elevassistenter och tillsammans är ni delaktiga i elevernas lärande och utveckling. Vi ser dig som en viktig del i en helhet som arbetar för att alla elever skall nå sina mål. Vi hjälps åt mellan klasserna därför vill vi att du ska kunna arbeta med alla våra elever, både enskilt och i grupp.
På eftermiddagarna arbetar du på vårt fritidshem. Tillsammans med dina kollegor planerar och utför du undervisning och aktiviteter på fritids. Verksamheten utformas utifrån individuella förutsättningar men förhållningssättet är att alltid sätta eleven i fokus och utgå från lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.Kvalifikationer
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från anpassad grundskola eller liknande verksamhet. Du är engagerad, lösningsfokuserad och trygg i din yrkesroll. Du har ett lågaffektivt förhållningssätt och skapar goda relationer med kollegor, elever och föräldrar.
För att vår verksamhet ska hålla hög kvalité och vara en lärande organisation ser vi fortbildning och kompetensutveckling som en viktig insats för vår personal. I Lidingö stad arbetar vi utifrån värdeorden engagerad, professionell och initiativrik. Vi förväntar oss därmed att du bidrar med engagemang, ett professionellt förhållningssätt och att du tar initiativ för att ständigt utveckla dig och verksamheten.
ÖVRIGT
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tjänsten är ett vikariat med tillträde snarast enligt överenskommelse fram till juni 2026.
Välkommen till Lidingö stad! Här kan du njuta av närheten till natur & skärgård med endast 15 minuters avstånd till T-centralen. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter. Vi vill ständigt förbättras och strävar efter att vara en lärande organisation i framkant. Om du delar vår passion för utvecklande ledarskap, ett aktivt medarbetarskap och en inkluderande arbetsplats är det till oss du ska söka för att bli en del av oss i Lidingö stad! Tillsammans kan vi skapa en meningsfull och berikande arbetsmiljö där vi kan växa och göra skillnad tillsammans.
Lidingö stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering så att varje person bedöms utifrån sin kompetens och att vi motverkar diskriminering.
Inför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025 C272607". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidingö kommun
(org.nr 212000-0191) Arbetsplats
Lidingö Stad, Grundskola Kontakt
Pernilla Alm Hellberg pernilla.almhellberg@lidingo.se 0730793530 Jobbnummer
9462490