Elevassistent till Anpassad grundskola
2025-08-15
Hej!
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Anpassad grundskola i Luleå kommun är belägen i Tunaskolan där fokus ligger på kommunikation och språkutveckling. Att arbeta i anpassad grundskola idag innebär att du är en viktig del i barnens utveckling och lärande där pedagogerna är viktiga förebilder för barnen.
Vi arbetar i team som består av engagerade och kunniga medarbetare - undervisande lärare, förskollärare, fritidspedagoger/lärare i fritidshem och elevassistenter. Anpassad grundskolans elever är fördelade stadievis i olika grupper, under skoldagen.Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär en kombination av undervisande arbete under skoltid och på fritidshem. Som elevassistent hos oss samverkar du i klassrummet under skoldagen. Du stöttar eleverna under lektionstid och i olika sociala sammanhang under hela skoldagen. På eftermiddagen arbetar du i fritidshemmet. Utifrån läroplanen och våra styrdokument medverkar du aktivt i planeringen tillsammans med övriga i arbetslaget för en meningsfull verksamhet för våra elever. I tjänsten ingår även omsorg och omvårdnad i förekommande elevgrupper inom anpassad grundskola. Eleverna kan läsa enligt både ämnen och ämnesområden utifrån Anpassad grundskolans kursplaner. Du kommer att samverka med alla personalkategorier.Kvalifikationer
Du som söker har gärna en elevassistentutbildning. Det är meriterande om du även är utbildad undersköterska, barnskötarutbildning, god utbildning i språkutveckling, kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande. Samt har erfarenhet från att arbeta med elever som har en intellektuell funktionsnedsättning eller NPF-diagnoser. Det är även meriterande att ha goda IT-kunskaper för det fortsatta arbetet med den digitala utvecklingen av skolan i Luleå.
Som person är du bemötande, serviceinriktad och har en god samarbetsförmåga. Du kan arbeta för att skapa en lugn och god lärmiljö. Du har ett prestigelöst förhållningssätt och ser värdet i att lära av och tillsammans med andra. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Om du erhåller befattningen ska du lämna in ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
