Elevassistent till Anpassad grundskola 2
2025-08-20
Välkommen till utbildningsförvaltningen!
Välkommen till utbildningsförvaltningen!
Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka
18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar.
Anpassad grundskola 2 har en verksamhet som riktar sig mot åk 1-9 fördelade på 13 klasser, placerade på Ljungfälleskolan. Vi har även fritidshem och korttidstillsyn. Våra elever läser ämnesområden eller ämnen utifrån anpassad grundskolas kursplaner.
På skolan finns förstelärare, ledningsgrupp och erfaret kollegium som kommer att stötta upp dig om behov finns.
Enligt oss är alla människor unika och har olika förmågor, förutsättningar och behov. Utifrån detta vill vi möta alla elever i vår verksamhet! Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.
Vi söker elevassistenter som gärna har erfarenhet av lågaffektivt bemötande och som har ett engagemang för att arbeta inom anpassad grundskola. I arbetsuppgifterna ingår både att vara med eleverna under skoldagen men även på fritids under morgon och eftermiddag. Du finns som stöd för eleven du arbetar med i samtliga moment och aktiviteter under skoldagen, dvs under lektioner, raster, vid måltider och med hygienskötsel. Du behöver också vara öppen för att följa med på simundervisning och finnas som fysiskt stöd i bassängen.
Hos oss möter du ett stort engagemang där du hela tiden får utvecklas tillsammans med härliga kollegor. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad elevassistent och gärna har erfarenhet av att arbeta inom anpassad grundskola eller liknande verksamhet. Du är van att arbeta med elever med olika funktionsvariationer, både intellektuella, neuropsykiatriska och fysiska. Även erfarenhet av vård och omsorg är av betydelse.
Du behöver kunna anpassa ditt förhållningssätt, bemötande och kommunikation utifrån elevens individuella behov samt kunna hantera oförberedda situationer genom att vara flexibel och öppen för förändringar. Arbetet förutsätter att du har tålamod och förmåga att vara en lugn, trygg och stabil vuxen. Du behöver förstå vikten av att skapa och upprätthålla goda relationer till både elever, vårdnadshavare och kollegor. Det är viktigt att du både kan arbeta i grupp och enskilt. I arbetet som elevassistent hos oss kan du möta utagerande beteende och det är viktigt att du kan bemöta det med ett lugnt och lågaffektivt förhållningssätt.
Du behöver:
• kunna anpassa ditt bemötande och kommunikation utifrån elevernas individuella behov.
• kunna hantera oförberedda händelser.
• kunna arbeta både enskilt och i grupp.
• ha tålamod.
• ha förmåga att vara en lugn, trygg och stabil vuxen.
• förstå vikten av att skapa och upprätthålla goda relationer till både elever, vårdnadshavare och kollegor.
• kunna hantera utagerande beteende med ett lugnt och lågaffektivt förhållningssätt.
Du har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet i gruppen och du ser och möter elevers olika behov utifrån deras olika förutsättningar. Du stimulerar alla elever till att utvecklas och hjälper dem till självständighet. Du har även ett bra bemötande, en positiv inställning, ett flexibelt arbetssätt, god samarbetsförmåga och bidrar aktivt till utveckling av verksamheten.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan. Intervjuer sker löpande.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
