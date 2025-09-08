Elevassistent till Anpassad grundskola 1
2025-09-08
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Välkommen till utbildningsförvaltningen!
Vill du jobba i en positiv, flexibel och engagerad organisation är vi på Anpassad grundskola 1 något för dig! Vi söker nu två elevassistenter där en tjänst är tillsvidare och en tjänst är visstidsanställning på 6 månader med chans till förlängning.
Hos oss kommer du att arbeta tillsammans med klasslärare med möjlighet mot att öka elevernas kunskapsutveckling. Du ingår i ett arbetslag med ansvar för ca 5-6 elever tillsammans med lärarkollegor och elevassistenter.
Vi har även fritidshem och korttidstillsyn. Våra elever läser utifrån Anpassade grundskolan kursplaner där de flesta läser ämnesområden.
På skolan finns lärare, specialpedagog, ledningsgrupp och erfaret kollegium som kommer att stötta upp dig om behov finns.
Vill du jobba i en positiv, flexibel och engagerad organisation är vi på Anpassad grundskola 1 något för dig! Skolan har precis flyttat in i nyrenoverade lokaler på Högstorp.
Vi söker elevassistent som gärna har erfarenhet av lågaffektivt bemötande och som har ett engagemang för att arbeta inom Anpassade grundskolan. I arbetsuppgifterna ingår både att vara med eleverna under skoldagen men även på fritids på morgon och eftermiddag. Hos oss möter du ett stort engagemang där du hela tiden får utvecklas tillsammans med härliga kollegor. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad elevassistent och som gärna har erfarenhet att arbeta inom Anpassad grundskola eller liknande verksamhet. Du är van att arbeta med elever med olika funktionsnedsättningar, både intellektuella, neuropsykiatriska och fysiska. Du har lätt för att samarbeta och har erfarenhet av arbete i arbetslag.
Du har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet i gruppen och du ser och möter elevers olika behov utifrån deras olika förutsättningar. Du stimulerar alla elever till att utvecklas och hjälper dem till självständighet. Du har även ett bra bemötande, en positiv inställning, ett flexibelt arbetssätt, god samarbetsförmåga och bidrar till utveckling av verksamheten.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs.
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
