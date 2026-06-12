Elevassistent till Ängsmogården
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2026-06-12
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Vill du vara med och skapa en trygg, inspirerande och utvecklande skolmiljö för våra elever? Vi söker en engagerad elevassistent till vår kommunala grundskola. Från och med höstterminen -26 slås verksamheten samman med Mimergården. Det innebär en utvecklingsresa där vi tar till vara på det som fungerar väl i dag, samtidigt som vi tillsammans formar något nytt – alltid med elevernas trygghet och lärande i fokus.Publiceringsdatum2026-06-12Om företaget
Ängsmogården är en kommunal grundskola med fokus på trygghet, kreativitet och goda relationer mellan elever och personal. Från och med augusti 2026 växer skolan genom en sammanslagning med annan skola, Mimergården, vilket innebär nya möjligheter för utveckling, samarbete och en större verksamhet.
Ängsmogården är en f-6 skola som ligger cirka 8 kilometer sydost om Östersunds centrum. Skolverksamheten ligger alldeles i närheten av ett frilufts- och skogsområde, vilket gör att det är lätt att ge sig ut på utflykt med elever. På vintern finns både skridskoplan och skidspår runt knuten. På sommaren förvandlas skridskoplanen till fotbollsplan. Om tjänsten
Som elevassistent stöttar du eleven i såväl klassrummet som på fritidshemmet. Du bidrar till att skapa en tillgänglig och inkluderande lämiljö samt underlättar kommunikation och delaktighet i alla delar av dagen. Tillsammans med kollegor i arbetslaget bidrar du till en positiv och inkluderande lärmiljö.Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent hos oss kommer du att:
stötta eleven
skapa en trygg och strukturerad lärmiljö för eleven.
samarbeta i arbetslag och bidra till ett positivt kollegialt klimat.
vara delaktig i skolans utvecklingsarbete.
samverka med kollegor, vårdnadshavare och elevhälsa.KvalifikationerKvalifikationer
Utbildning eller erfarenhet som elevassistent eller liknande arbete.
Kunskap i TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation)
God samarbetsförmåga och ett inkluderande förhållningssätt.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande:
Kunskaper i svenskt teckenspråk.
Goda kunskaper i engelska.
Värdesätter struktur, relationer och kontinuitet.
Vi söker dig som:
Du är en lyhörd, trygg och flexibel person med ett genuint intresse för att arbeta som elevassistent och stötta elever i deras utveckling. Med ett strukturerat arbetssätt och hög personlig mognad bidrar du till en tillgänglig, trygg och inkluderande lärmiljö där varje elev får möjlighet att lyckas. Du är stabil i din roll och visar god pedagogisk förmåga genom att möta varje elev utifrån deras individuella behov, med respekt, tydlighet och omtanke. Din empatiska förmåga gör att du bygger förtroendefulla relationer och kan uppmärksamma elevernas behov både i och utanför klassrummet. I ditt arbete samarbetar du nära med lärare och övrig personal för att bidra till elevernas kunskapsutveckling och sociala trygghet. Genom ett gott samarbete och en vilja att bidra till arbetslagets gemensamma utveckling stärker du verksamhetens kvalitet och skapar en positiv och stödjande miljö för både elever och kollegor.
Välkommen in med din ansökan!
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Skylvägen 61 (visa karta
)
831 76 ÖSTERSUND Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Rektor
Maria Emanuelsson maria.emanuelsson@ostersund.se +4663144455 Jobbnummer
9961957