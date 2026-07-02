Elevassistent till åk 5
Ekerö kommun / Pedagogjobb / Ekerö Visa alla pedagogjobb i Ekerö
2026-07-02
, Botkyrka
, Salem
, Södertälje
, Huddinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ekerö kommun i Ekerö
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi har bestämt oss! Vi ska bli en kommun i framkant – och har allt som krävs för att lyckas. Korta beslutsvägar, samarbete över verksamhetsgränser och viljan att våga mer. Våra höga ambitioner ger dig med eget driv möjligheter att växa och skapa positiv förändring för medborgarna. Som medarbetare i Ekerö kommun får du en värdefull roll i vår unika övärld – och vi ser fram emot din ansökan.
Ekebyhovskolan är en F-6 skola som har ca 550 elever inkluderat anpassad grundskola. Skolan är belägen i ett naturskönt område på Ekerö med närhet till skog och natur. Vår närhet till centrala Ekerö möjliggör goda förbindelser med såväl Bromma som Stockholm. Bra förbindelser till södra sidan av Stockholm finns via vägfärja Ekerö- Slagsta.
Ekebyhovskolan är en trygg skola som präglas av trivsel och glädje. Skolan har en strukturerad organisation där systematiska kvalitetsarbete har stort fokus. Vi strävar alltid efter att engagera våra elever och att ge dem förutsättningar att vara delaktiga och att ha inflytande i skolans verksamhet. Vi vill att vår skola ska vara en plats där både elever och personal känner arbetsglädje och lust att lära.https://www.ekero.se/jobb-foretagande/jobba-i-ekero-kommunPubliceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en elevassistent till årskurs 5 som kommer att arbeta riktat mot en specifik elev med behov av särskilt stöd. I rollen ingår att skapa tydlig struktur, trygghet och förutsägbarhet i skoldagen, så att eleven kan följa undervisningen och utvecklas mot ökad självständighet i sitt skolarbete. Du blir en viktig del av skolans arbete med att omsätta pedagogiska planeringar till en fungerande vardag för eleven.
Som elevassistent finns du både i klassrummet, vid övergångar och i andra aktiviteter under skoldagen. Rollen passar dig som är noggrann, lugn och tydlig, och som trivs med att ha en strukturerad vardag nära elever och lärare.
I din roll kommer du att:
Vara ett personligt stöd för en elev under skoldagen, enligt uppdrag från elevhälsa och lärare
Stötta eleven i klassrummet med fokus på förståelse av uppgifter, instruktioner och arbetsmoment
Hjälpa eleven vid förflyttningar, raster och övergångar för att skapa trygghet och förutsägbarhet
Arbeta med konkreta anpassningar utifrån elevens individuella behov och skolans planering
Ha löpande dialog med ansvarig lärare och elevhälsoteam om elevens utveckling och behov
Delta vid möten och uppföljningar kring elevens stödinsatser enligt överenskomna rutiner
Du finns nära eleven under skoldagen, men är även en del av klassens gemensamma arbete och skolans helhet. Arbetet kräver att du är observant, uppmärksam och kan agera lugnt och sakligt vid utmanande situationer. Du har stöd av lärare och elevhälsoteam och följer etablerade rutiner för dokumentation och uppföljning.Kvalifikationer
För att du ska lyckas med uppdraget ska du:
Vi söker dig som vill vara en tydlig och trygg vuxen i en elevs vardag och som har intresse för strukturerat stödarbete i skolan. Du behöver inte vara pedagogisk expert, men du ska ha förmåga att följa planeringar, arbeta metodiskt och hålla fokus på uppdraget. Du har ett sakligt och respektfullt bemötande, är lyhörd för elevers olika behov och kan behålla lugnet när mycket sker samtidigt.
Erfarenhet av arbete med barn eller unga i skola, fritidsverksamhet eller liknande
God förmåga att skapa trygghet och bygga tillitsfulla relationer
Tydlig, lugn och konsekvent i ditt arbetssätt
Van att samarbeta nära med kollegor och följa gemensamma rutiner
Grundläggande digital kompetens för dokumentation och kommunikation
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Nära kommunikation med vårdnadshavare
Du ansöker via kommunens digitala ansökningssystem där du fyller i dina uppgifter och bifogar ditt cv samt ett personligt brev. Beskriv varför du vill arbeta som elevassistent åk 5, vilken erfarenhet du har av att arbeta riktat mot en elev och hur du ser på rollen som stöd i skolan. Ange också när du kan tillträda tjänsten. Vi granskar ansökningar på en löpande basis.
Tillträde: Efter överenskommelse.
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Visstid https://www.ekero.se/jobb-foretagande/jobba-i-ekero-kommun/ta-dig-till-ekero
Om Ekerö kommunVi är en mängd olika verksamheter som tillsammans skapar en unik kommun – där vi alla hjälps åt över enhets- och verksamhetsgränser. Vi lever vår värdegrund som innebär ett stort engagemang, god kommunikation med öppen dialog och ett professionellt förhållningssätt. Som en mindre kommun i stockholmsregionen kan vi både erbjuda närhet till varandra och en ambitiös utvecklingsresa. För att bli en kommun i framkant behöver vi fylla på med nya perspektiv, och vi hoppas att du vill vara med och bidra med dina.
Ekerö kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och strävar efter ett tydligt fokus på hållbarhet. Under förutsättning att verksamhetens möjlighet att uppfylla sina mål kvarstår, har kommunen en positiv inställning till distansarbete när så är möjligt.
Vi erbjuder t.ex. friskvårdsbidrag, löneväxling till pension, växling av semesterdagstillägg till lediga dagar och rökfri arbetstid.För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess ber vi dig att skicka in ansökan digitalt, och inte via e-post eller post.
Vi har redan tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och vill inte ha kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ekerö Kommun
(org.nr 212000-0050), https://www.ekero.se
178 31 EKERÖ Arbetsplats
Ekerö Kommun Jobbnummer
9988542