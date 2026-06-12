Elevassistent sökes till F-3
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2026-06-12
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Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Stenungsund värnar om barns och ungdomars rättigheter och arbetar för att de ska ha en god uppväxtmiljö. Vi erbjuder mycket goda möjligheter till utbildning och arbete eller annan sysselsättning. I Stenungsunds kommun utbildar vi världsmedborgare som står väl rustade för framtidens alla utmaningar.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Som elevassistent är din huvudsakliga uppgift att stödja en eller flera elever genom hela deras skoldag. Du fungerar som elevens förlängda arm och skapar förutsättningar för delaktighet, trygghet och lärande i både skola och fritidshem.
Arbetet innebär att du deltar i planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet, med utgångspunkt i läroplanen (Lgr22). Värdegrundsarbetet genomsyrar hela verksamheten, och du bidrar aktivt till att skapa en inkluderande och positiv lärmiljö.
Du arbetar nära eleverna under såväl skoltid som fritidstid och ingår i ett team tillsammans med lärare och fritidspedagoger. Tillsammans planerar och genomför ni undervisning och aktiviteter utifrån gemensamma arbetsområden.Kvalifikationer
Vi söker nu en elevassistent som har en gymnasial utbildning från barn- och fritidsprogrammet, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och med erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.
Du ska ha kunskaper om tydliggörande pedagogik och vara väl förtrogen med ditt uppdrag utifrån skolans aktuella styrdokument.
Det är viktigt att du är trygg i din yrkesroll och att du är tydlig gentemot elever, föräldrar och kollegor.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och förmåga att bygga goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Vi erbjuder:
Ett självständigt och stimulerande arbete under ansvar. En hälsofrämjande arbetsmiljö och samarbete med kompetenta kollegor, samt en stor arbetsgivares bredd och utvecklingsmöjligheter.
Utdrag ur belastningsregistret behöver uppvisas innan anställning.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut så vänta inte med att skicka in din ansökan!.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
För löneintervall hänvisar vi till vår hemsida: http://www.stenungsund.se/lonestatistik
Om löneintervall saknas för den aktuella tjänsten hänvisas du att kontakta ansvarig chef enligt annonsen.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331705". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds Kommun
(org.nr 212000-1298)
Stenungsunds kommun (visa karta
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444 82 STENUNGSUND Arbetsplats
Stenungsunds kommun Kontakt
Rektor
Cecilia Wanqvist cecilia.wanqvist@stenungsund.se Jobbnummer
9961981