Elevassistent skola och fritidshem - Resursenheten Pilskolan
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola / Pedagogjobb / Uppsala Visa alla pedagogjobb i Uppsala
2026-06-25
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Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
2 plats(er).
Pilskolan är en resursenhet för elever i årskurs 1–6. Vi arbetar på uppdrag av elevens hemskola och utgår från grundskolans läroplan och ämnesplaner. Vår verksamhet präglas av hög kompetens, stort engagemang och ett nära arbete med varje elev i små grupper.
Vi erbjuder en trygg, tillgänglig och utvecklande lärmiljö för elever med olika behov. I vårt arbete använder vi tecken som stöd, visuella stödstrukturer och olika kompensatoriska hjälpmedel. All personal arbetar lågaffektivt för att möta elevernas behov på ett lugnt och respektfullt sätt.
Just nu vidareutvecklar vi verksamheten genom implementering av PBS (Positivt beteendestöd) och förstärker organisationen med en projektledare. Elevgrupperna är små och sammansatta utifrån elevernas individuella förutsättningar. I verksamheten finns medarbetare med lång erfarenhet inom bland annat hörselnedsättning, språkstörning och autism. Vi har hög personaltäthet och arbetar nära speciallärare, logoped och psykolog, som också handleder personalen i det dagliga arbetet.
Pilskolan tar emot elever med exempelvis autism, språkstörning, annan NPF samt hörselnedsättning eller dövhet. Eleverna är fortsatt inskrivna i sin hemskola och placeras hos oss som en del av deras särskilda stöd, vanligtvis en termin i taget.
Läs mer om oss: https://resursenheter.uppsala.se/vara-resursenheter/
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som elevassistent arbetar du som stöd i klass tillsammans med ansvarig pedagog. I uppdraget ingår att stötta elever med olika behov, både enskilt och i mindre grupp, samt bidra till en tillgänglig och strukturerad lärmiljö för hela elevgruppen. Du är en aktiv del i undervisningen och samarbetar nära pedagoger och övrig personal.
Efter skoldagens slut arbetar du i fritidshemmet, där du tillsammans med kollegor planerar och genomför verksamheten. Arbetet innebär en aktiv vardag där rörelse är en naturlig del, till exempel att kunna vara med elever på golvnivå eller snabbt agera i situationer där elever behöver stöd i förflyttning och trygghet.Publiceringsdatum2026-06-25Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad barnskötare eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant. Du har erfarenhet av arbete i fritidshem och goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. Eftersom många av våra elever har språkstörning är det viktigt att du kan använda ett tydligt och korrekt språk, även avseende uttal. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd samt kunskap om fritidshemmets styrdokument.
Som person tar du initiativ och kan sätta igång aktiviteter som bidrar till elevernas utveckling. Du har förmåga att anpassa dig till förändrade situationer och kan snabbt ändra förhållningssätt när det behövs. Du är lugn och stabil även i pressade situationer, har ett gott omdöme och kan prioritera rätt i vardagen. Du samarbetar väl med andra, är lyhörd i din kommunikation och hanterar situationer och eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Barbro Björkell Överli, rektor, 018-727 60 01.
Fackliga företrädare:
Kommunal, 010-442 82 09.
Vision, Lena Carlberg, 018-727 53 17.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-03588". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola Kontakt
Rektor
Barbro Björkell Överli 018-727 60 01 Jobbnummer
9979807