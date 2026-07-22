Elevassistent/Resursperson
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2026-07-22
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Välkommen till oss på Tjelvarskolan!
Skolan ligger i norra delen av Visby och omfattar förskoleklass, grundskola år 1–6 och skolbarnsomsorg. Skolan är organiserad i två arbetsenheter med drygt 30 medarbetare. Till Tjelvarskolan ska alla barn komma med glädje och känna sig trygga. Eleverna uppmuntras till nyfikenhet och lust att lära. De ges goda förutsättningar för att utvecklas till självständiga, ansvarstagande och kreativa människor.
Om du vill veta mer om vår skola så kan du hitta mer information på vår hemsida på följande länk https://www.gotland.se/tjelvarskolanPubliceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Vi söker en elevassistent/resursperson som stödjer eleverna i förskoleklassen och på fritidshemmet. En stor del av arbetet handlar om att bygga relationer med eleverna och att skapa strukturer och rutiner för eleverna utifrån deras behov och intressen.
Viktigast för arbetet med eleverna är din förmåga att skapa en trygg relation till eleverna och deras vårdnadshavare.
Vem är du?
Som person är du engagerad, flexibel och ansvarstagande och har ett lösningsinriktat och lågaffektivt förhållningssätt. Erfarenhet av att arbeta med elever med särskilda behov, såsom diagnoser inom NPF, språkstörning och inlärningssvårigheter är meriterande.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Bogegatan 91C, Visby (visa karta
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621 43 VISBY Arbetsplats
Tjelvarskolan Kontakt
Rektor
Ingemar Andersson ingemar.andersson@edu.gotland.se 0498269078 Jobbnummer
10008847