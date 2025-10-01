Elevassistent/resurspedagogtill anpassad grundskola
Sollentuna Kommun / Barnskötarjobb / Sollentuna Visa alla barnskötarjobb i Sollentuna
2025-10-01
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollentuna Kommun i Sollentuna
, Järfälla
, Sundbyberg
, Stockholm
, Södertälje
eller i hela Sverige
Sollentuna kommun
Rösjöskolan är en inkluderande skola, där alla elever ska få arbeta utifrån sina förutsättningar, känna trygghet och vara en del av ett sammanhang.
Rösjöskolan är en kommunal grund- och anpassad grundskola om cirka 420 elever från förskoleklass till årskurs 6 i Edsberg, Sollentuna kommun. Med närhet till naturreservat, en inspirerande skolgård och med aktiva klassrum skapar vi rörelse genom hela skoldagen och finner lärande såväl inne som ute. Rörelse är en viktig del av skolans hälsofrämjande arbete.Vi söker nu medarbetare i fritidshemmet i den anpassade grundskolan, som vill vara med och påverka framtidens samhällsmedborgare och öka möjligheten till sysselsättning i det framtida yrkeslivet. Vi söker medarbetare till vår anpassade grundskola från årskurs 1-6 för att tillsammans ge varenda elev förutsättning att lyckas och utvecklas.Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare i anpassad grundskola är du med genom elevens hela skoldag. Du deltar i att samverka tillsammans med läraren i undervisning, genom att skapa tydliga anpassningar inför, genom och efter undervisningen. I ditt uppdrag använder du kommunikativa stödprocesser och där arbetet sker i samverkan med undervisande lärare, där god kommunikation är viktig för att stödja elevens utveckling.
Du skapar förutsättningar för att interagera eleverna i leken och det sociala samspelet. Kommunikation och vardagsaktiviteter är en viktigt utgångspunkt i uppdraget för att öka elevernas självständighet.
Du arbetar stödjande för att utveckla elevens motoriska förutsättningar i stöd med undervisande lärare i idrott och hälsa.
Vi arbetar med TBA, tillämpad beteendeanalys på skolan och all personal i anpassad grundskola får regelbundet handledning av vår beteendeanalytiker.
Vi söker 2 medarbetare om 100%, där det finns möjlighet till tillsvidaretjänst, men även visstidsanställning.
Intervjuer kommer att ske löpande under rekryteringsprocessen.Kvalifikationer
Du ska ha erfarenhet av att arbetat i anpassad grundskola.
Utbildning inom TBA och kommunikationshjälpmedel, t.ex. TAKK är meriterande.
Förmågor och färdigheter
Personlig mognad
Samarbetsförmåga
Relationsskapande
Pedagogisk insikt
Vi erbjuder
Vi erbjuder en verksamhet med hög pedagogisk kompetens där du tillsammans med blivande kollegor utmanar och utvecklar varandra.
Skolan har ett eget tillagningskök som lagar mat med hög kvalitét och där som medarbetare ges möjlighet att äta pedagogisk lunch.
I länk kan du läsa om vilka förmåner och utvecklingsmöjligheter du som medarbetare i Sollentuna kommun erbjuds.https://sollentuna.varbi.com/center/tool/position/537589/edit/tab:2/Vi
erbjuder en verksamhet med hÃÃÃÃ¶g pedagogisk kompetens dÃÃÃÃ¤r du tillsammans med blivande kollegor utmanar och utvecklar varandra. Skolan har ett eget tillagningskÃÃÃÃ¶k som lagar mat med hÃÃÃÃ¶g kvalitÃÃÃÃ©t och dÃÃÃÃ¤r som medarbetare ges mÃÃÃÃ¶jlighet att ÃÃÃÃ¤ta pedagogisk lunch. I lÃÃÃÃ¤nk kan du lÃÃÃÃ¤sa om vilka fÃÃÃÃ¶rmÃÃÃÃ¥ner och utvecklingsmÃÃÃÃ¶jligheter du som medarbetare i Sollentuna kommun erbjuds. https:/www.sollentuna.se/jobb--foretagande/jobb-och-praktik/sollentuna-kommun-som-arbetsgivare/personalformaner/
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/349". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
(org.nr 212000-0134) Kontakt
Susanne Petersson 0739151248 Jobbnummer
9536307