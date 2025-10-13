Elevassistent Pershagenskolan
2025-10-13
Elevassistent
Pershagenskolan är en F-9 skola med ca 450 elever. Pershagenskolan ligger i en naturskön omgivning med närhet till skog, hav och naturreservat. Till skolan tar du dig lätt med bil, buss eller pendeltåg. På Pershagenskolan arbetar, förutom ett antal legitimerade lärare samt förskollärare och fritidshemspersonal, även speciallärare, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, kurator och skolledare. På Pershagenskolan arbetar vi aktivt med kollegialt lärande för att utveckla våra medarbetare och vår skola. En trygg skolmiljö under våra elevers hela skoldag, lektioner, raster och fritidshem, är viktig för oss. Publiceringsdatum2025-10-13Arbetsuppgifter
Arbetet som elevassistent är till stor del riktat mot en enskild elev som behöver stöd under hela sin skoldag. Som elevassistent arbetar du under hela skoldagen med att stödja och följa eleven i klassrumssituationer, på raster och i fritidshemmet samt att bidra till att vägleda eleven i det långsiktiga arbetat att uppnå både sociala och kunskapsmässiga mål.
Du kommer att samarbeta med elevens mentorer och vara delaktig i att anpassa undervisningen utifrån elevens behov. Du är med och skapar en trygg grund och goda förutsättningar för elevens lärande och sociala utveckling. Tjänsten innebär ansvar och mycket tid i direkt arbete med barnet. Du behöver vara trygg i att hantera oförutsedda situationer. Din förmåga att skapa trygghet, vara flexibel och samtidigt tydlig och bygga relation är avgörande för att lyckas i rollen.
Vem är du?
Vi söker en elevassistent med erfarenhet av uppdraget.Dina personliga egenskaper
• Du har goda kunskaper i svenska språket och behärskar det både i tal och skrift
• Du har erfarenhet av att arbeta med elever med funktionsvariation, ADHD, autism
• Du har ett relationellt förhållningssätt
• Du har en utbildning som elevassistent eller liknande
• Du har erfarenhet från arbete i grundskola F-3
• Du har lätt för att samarbeta med kollegor och vårdnadshavare
Meriterande:
• Utbildning inom NPF och andra funktionsvariationer
• Utbildning inom lågaffektivt bemötande
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss!Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster som kräver registerkontroll. Ett registerutdrag (bakgrunds- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Kontakt
Biträdande rektor
Kerstin Lindström kerstin.b.lindstrom@skolasodertalje.se 0852304996 Jobbnummer
9554267