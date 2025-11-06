Elevassistent på Tallbackaskolan med ansvar för diabetes
Natursköna Arvidsjaur ligger mitt i landskapet Lappland ca 90 mil norr om Stockholm och 11 mil söder om polcirkeln. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen tack vare vår flygplats. Med ett brett utbud av fritidsaktiviteter, en välkomnande attityd och naturen inpå knuten är Arvidsjaur en plats där det är enkelt att trivas. Näringslivet kännetecknas av besöksnäring och handel, träförädling, fordonstestverksamheter, rennäring och offentlig sektor.
I Arvidsjaur erbjuder vi både trygghet och enkelhet i vardagen - allt finns nära. Oavsett var i kommunen du väljer att bosätta dig kan Arvidsjaur erbjuda goda levnadsvillkor och bra möjligheter till ett attraktivt boende. Vill du veta mer om hur det är att leva och bo i Arvidsjaur? Besök flyttatillarvidsjaur.se!
Arvidsjaurs kommun som arbetsgivare erbjuder en utvecklande arbetsmiljö. Att arbeta hos oss innebär att arbeta efter kommunens gemensamma värdegrund där ledorden är: Glädje, respekt och professionalitet.
Eftersom Árviesjávrrie tillhör det samiska förvaltningsområdet välkomnar vi sökanden med kunskaper i samiskt språk och kultur. Vi har behov av samisktalande personal inom vissa sektorer och samiska kan därför vara meriterande vid vissa tjänstetillsättningar.
Som medarbetare hos Arvidsjaurs kommun kan du komma att behöva använda din privata telefon för exempelvis inloggning i verksamhetssystem.
Välkommen med din ansökan!
Tallbackaskolan söker Elevassistent med Diabetes ansvar 100% Tallbackaskolan är en F-3 skola.
Skolan ligger på gångavstånd till samhället och omges av vacker natur som inbjuder till uteaktiviteter. 230 elever är fördelade på tre förskoleklasser, 9 klasser i grundskolans år 1-3, och fem fritidsavdelningar.
Arbetsuppgifter: Planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen. Det viktigaste är att du alltid arbetar för eleverna och deras bästa. Du möter dem med ett leende på morgonen, även under regniga dagar. Du är liksom vi, övertygad om att tillsammans är en framgångsfaktor.
Kompetens och erfarenhet: Vi ser att du har god kunskap om diabetes samt skolans uppdrag och tidigare erfarenhet från pedagogiskt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Övrigt: Befattningen kräver utdrag ur polisens belastningsregister. Intervjuer kommer att ske löpande. Ersättning
Rektor på Tallbackaskolan
