Elevassistent på Anpassad grundskola Fredriksborgskolan 1-9
2025-08-28
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Sedan hösten 2024 är verksamheten igång på nybyggda Fredriksborgskolan som ligger på Gässlösa och kommer att bli en del av den nya stadsdelen som håller på att byggas i södra Borås. Skolan består av tre skolenheter: Grundskolans F-6 och 7-9, Kommunikationsklass (kommungemensam särskild undervisningsgrupp) samt Anpassad grundskola årskurs 1-9.
Genom skolans olika enheter kan vi dra nytta av varandras olikheter och anpassa undervisningen till elever med olika behov. För oss är det viktigt att alla elever känner sig trygga och nära.
Anpassad grundskola Fredriksborgskolan välkomnar elever i årskurs 1-9 från hela Borås. Vi strävar efter att ge våra elever en upplevelserik skolgång på deras villkor. En välstrukturerad undervisning och stor tilltro till elevernas inneboende vilja och förmåga att lära är vår utgångspunkt. På skolan finns även fritidshem/KTS för alla våra elever.
Som elevassistent på Anpassad grundskola Fredriksborgskolan 1-9 arbetar du i skolan och på fritids och hjälper elever med det som eleven behöver i stöd för att kunna följa med i undervisning och på fritids. Arbetsuppgifterna kan variera mycket vilket gör arbetet omväxlande. Du kommer vara med eleven och stötta både när det gäller pedagogiska situationer och aktivt delta vid idrott, bad och andra fysiska aktiviteter. Detta medför bland annat att stödja elever i ombyte vid idrott och i offentliga miljöer så som badhus. Vi har i verksamheten hög andel av pojkar och därav ser vi gärna manliga sökanden.
Du är ett socialt och pedagogiskt stöd för elevens utveckling och lärande. Undervisningen sker i mindre grupper för att skapa goda förutsättningar hos individerna. Våra arbetssätt är konkreta, strukturerade och vi strävar efter att innefatta så många sinnen som möjligt.
Det är den ansvarige läraren som har huvudansvaret för hur arbetet i klassrummet bedrivs och därför behöver du som elevassistenten ha god förmåga att samarbeta med både lärarna och övrig personal som finns runt eleverna på skolan.
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som elevassistent inom den anpassade grundskolan. Vi söker dig som har gymnasiekompetens, exempelvis barn- och fritidsprogrammet, omvårdnadsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Önskvärt är att du har erfarenhet från liknande arbetsuppgifter.
Vi ser gärna att du även har kunskap om intellektuell funktionsnedsättning samt erfarenhet av barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer och AKK. Kunskap om TAKK och bildstöd är meriterande.
Ditt förhållningssätt är att barn gör rätt om de kan och du anpassar ditt bemötande och din kommunikation för att skapa förutsättningar för elever att tolka olika situationer och sammanhang.
Du är lugn och möter eleverna lågaffektivt. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang och ditt förhållningssätt bidrar till att utveckla elevernas självständighet.Så ansöker du
