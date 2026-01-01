Elevassistent på Anpassad grundskola Fjärding 1-9
Borås kommun / Barnskötarjobb / Borås Visa alla barnskötarjobb i Borås
2026-01-01
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Anpassad grundskola Fjärding 1-9 är en plats där alla ska känna sig trygga och välkomna. Vår gemensamma värdegrund bygger på trygghet, omtanke, ansvar och delaktighet. Värdegrunden ska bidra till en god arbetsmiljö och ge en stabil grund för inlärning.
Vi delar lokaler med grundskolan på Fjärding och Boda. Elever i årskurs 1-6 har sin skolgång och fritidsverksamhet i Fjärdingskolans lokaler och elever i årskurs 7-9 har sin undervisning och korttidstillsyn (KTS) i Bodaskolans lokaler.
Teamarbete är en grundpelare i vår verksamhet. Vi arbetar i stöttande team där vi hjälps åt, delar ansvar och ser varandras kompetenser som en tillgång.
Elevassistent på Anpassad grundskola Fjärding 1-9Publiceringsdatum2026-01-01Dina arbetsuppgifter
I din roll som elevassistent hos oss är du inte bara en trygg och skicklig vuxen, du är också en självklar och betydelsefull del av ett team där alla har en viktig roll i elevens lärande, utveckling och välmående.
Som elevassistent stöttar du eleven i alla förekommande situationer - från det att eleven kommer till skolan tills skoldagen avslutas. Uppdraget innebär att du ger stöd i undervisningen, bidrar till struktur och trygghet samt anpassar arbetssätt och miljö utifrån elevens individuella behov. Du ingår i ett klassteam bestående av lärare och ett antal resurser, där samarbete och gemensamt ansvar är centralt. Som elevassistent är du lika viktig som alla andra i teamet och förväntas bidra aktivt till ett gott samarbetsklimat.
Utöver att vara en resurs under skoltid arbetar du även på fritidshemmet och/eller i korttidstillsyn (KTS). På fritidshemmet ingår du i ett fritidsteam tillsammans med förskollärare och andra resurser, tillsammans ansvarar ni för en grupp elever.
Arbetet som elevassistent är varierat och praktiskt. Du stöttar eleverna i hela vardagen, vilket kan innebära hjälp med personlig omvårdnad såsom toalettbesök och ombyte. Arbetet kan också innefatta att delta aktivt i undervisningsmoment som till exempel sim- och badverksamhet, där du som stöd går med i vattnet vid behov. I alla situationer arbetar du med respekt för elevens integritet.
Övrig information
Läs mer om Borås Stad som arbetsgivareKvalifikationer
Vi söker i första hand dig som har gymnasiekompetens, exempelvis barn- och fritidsprogrammet, omvårdnadsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Önskvärt är att du har erfarenhet av att arbeta med människor i behov av stöd, till exempel från anpassad grundskola eller vårdrelaterat arbete. Vi ser det också som positivt om du har erfarenhet av NPF.
För att trivas och lyckas i rollen behöver du ha ett starkt elevfokus och dela vår värdegrund där respekt, värdighet och ett professionellt bemötande genomsyrar arbetet. Du ser varje elev som en individ med egna förutsättningar och behov och anpassar ditt arbetssätt därefter. Du är flexibel och anpassningsbar och kan hantera förändringar i vardagen med lugn och trygghet, alltid med elevens bästa i fokus. Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta nära både pedagoger och övrig personal. Samtidigt är du trygg i att ta ansvar i vardagens alla situationer.
Rollen kräver att du är professionell och har förmåga att värna elevens integritet. Du är modig, nyfiken och självreflekterande - du vågar stanna upp, fundera över ditt eget bemötande och se situationer ur elevens perspektiv.
Då arbetet till viss del är aktivt samt kan innebära lyft ser vi att du har god fysik. Det är meriterande om du har körkort B.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök jobbet" nedan. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "24:2025:362". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Helen Stomberg 033-357091 Jobbnummer
9666814