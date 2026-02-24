Elevassistent på Anpassad grundskola Byttorp
Borås kommun / Barnskötarjobb / Borås Visa alla barnskötarjobb i Borås
2026-02-24
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Grundskoleförvaltningen i Borås Stad startar nu en fjärde enhet för elever i anpassad grundskola, Anpassad grundskola Byttorp. Den beräknas starta under vårterminen 2026 och kommer ha sin verksamhet i samma fina lokaler som Byttorpskolan F-6.
Anpassad grundskola välkomnar elever i årskurs 1-9 från hela Borås. Vi strävar efter att ge våra elever en lärande och motiverande skolgång. En välstrukturerad undervisning och stor tilltro till elevernas inneboende vilja och förmåga att lära är vår utgångspunkt. På skolan ska det också finnas fritidshem/KTS för alla elever.
Elevassistent på Anpassad grundskola ByttorpPubliceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Vi söker en elevassistent som ska skapa en trygg och lärorik miljö för våra elever tillsammans i team, där alla har en viktig roll i elevens lärande, utveckling och välmående.
Du kommer att i samarbete med ansvarig lärare stötta elever i den dagliga verksamheten samt i fritidshemmet och KTS (korttidstillsyn). Uppdraget innebär att du ger stöd i undervisningen, bidrar till struktur och trygghet samt anpassar arbetssätt och miljö utifrån elevens individuella behov. Anpassad grundskola är en verksamhet som är anpassad efter elevens behov vilket också ställer krav på dig som elevassistent att möta det på ett lyhört, strukturerat och lågaffektivt förhållningssätt.
Övrig information
Läs mer om Borås Stad som arbetsgivareKvalifikationer
För att lyckas i rollen söker vi dig som har relevant gymnasiekompetens (barn och fritid/elevassistentutbildning/omvårdnad) alternativt stödpedagogsexamen eller socialpedagogsexamen från folkhögskola eller yrkeshögskola. Önskvärt är att du har erfarenhet av att arbeta med människor i behov av stöd, till exempel från anpassad grundskola eller vårdrelaterat arbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med barn/ungdomar med funktionsnedsättning samt av arbete med AKK och känner till TAKK.
Som person är du lyhörd, flexibel, anpassningsbar och kan hantera förändringar i vardagen med lugn och trygghet, alltid med elevens bästa i fokus. Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta nära både pedagoger och övrig personal. Samtidigt är du trygg i att ta ansvar i vardagens alla situationer.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen "Sök jobbet" nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "24:2026:056". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Kenneth Stenberg 0702537841 Jobbnummer
9761395