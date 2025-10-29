Elevassistent, mellanstadiet. Hällsboskolan Kungsholmen
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel. Tillsammans röjer vi hindren!
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden är några saker som just nu finns på vår agenda. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Alla elever har rätt till en skola som ger dem möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar. SPSM driver skolor på uppdrag av staten. Vi erbjuder eleverna en lärmiljö som ger dem möjlighet till delaktighet, lärande och utveckling. Vi erbjuder ett meningsfullt, stimulerande och viktigt pedagogiskt arbete på våra skolor.
Hällsboskolan Kungsholmen i Stockholm tar emot elever med grav språkstörning från årskurs 2 till och med årskurs 10. Vår undervisning har fokus på språk och kommunikation. Målet är att eleverna ska få förutsättningar att nå kunskapsmålen, vara delaktiga och aktiva i olika sociala sammanhang och utvecklas som individer. Vi erbjuder boenden för de elever som inte kan pendla varje dag till skolan. Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
Hällsboskolan Kungsholmen växer och nu söker vi två elevassistenter till vårterminen.
Som elevassistent på Hällsboskolan hjälper du till med att skapa en inkluderande och tillgänglig lärmiljö, en miljö som gör skillnad.
Arbetet pågår under hela skoldagen, inkluderar raster och eventuell fritidsverksamhet och utgår från vår gemensamma verksamhetsplan. Du ingår i ett team som tillsammans skapar optimala och individuella förutsättningar utifrån elevernas behov och förutsättningar.
Samarbetet i teamet är centralt även om ditt huvuduppdrag innebär att stötta en eller flera elever i deras personliga utveckling det kan gälla vardagssituationer såväl som i rutiner, i det sociala samspelet samt inlärningsmässigt.
Detta sker i ett nära samarbete med teamet, mentorer och hemmen då detta är en nyckelfaktor för att på bästa sätt kunna hjälpa eleven/eleverna framåt i sin allsidiga utveckling.
Du följer också med, och fortsätter ditt arbete med eleverna på fritids.
I din profession som elevassistent på Hällsboskolan skapar du ett tryggt socialt klimat och förtroendefulla relationer, genom att visa övertygelse i att eleven/eleverna vill lära och utvecklas.
Du förenar omsorg om och trygghet för eleven/elevernas situation med lärande och utveckling och söker i din roll bidra med en ökad förståelse för eleven/elevernas situation både för dig själv och för eleven/elevernas skull men även för övriga elever, kollegor och vårdnadshavare.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har en avslutad gymnasieutbildning.
* Har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar.
* Har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du:
* Har erfarenhet av att arbeta med elever med grav språkstörning.
* Har erfarenhet och kompetens inom NPF.
* Har erfarenhet om TAKK.
Vi lägger stor vikt vid egenskaper som personlig mognad, integritet och förmåga att bidra till att utveckla en verksamhet i förändring samt din förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
ÖVRIGT
Provanställning på 6 månader tillämpas.
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort.
