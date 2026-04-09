Elevassistent med vana av lågaffektivt bemötande
Har du vana av utåtagerande elever med intellektuell funktionsnedsättning? Vill du arbeta tillsammans med engagerade kollegor i en naturskön och lantlig miljö?
• Då ska du söka tjänst som elevassistent på Anpassad gymnasieskolas Individuella program.
Om arbetsplatsen
Ösby Anpassad gymnasieskola ligger i anslutning till Ösby Naturbruksgymnasium, ungefär en mil utanför Sala. På Ösby erbjuder vi programmen Skog, mark och djur, Fastighet och byggnation, samt Fordonsvård och godshantering. På skolan bedrivs ett fullskaligt jordbruk med en djurbesättning på 120 kor och mindre andel övriga djur inom jordbruk. På gården finns det en mängd övriga djur inom branscherna djurpark och zoo till exempel åsnor, getter, ormar, spindlar och fiskar med mera.
Det går ca 270 elever på skolan, varav ca 35 av de eleverna går på Anpassad gymnasieskolas Nationella- och Individuella program. På Anpassad gymnasieskola arbetar vi med tydliga strukturer och kontinuitet för att ge en trygg skolmiljö, men samtidigt ger vi eleverna utmaningar där de får möjlighet att vidga sina erfarenheter. Varje elev har sin egen studieplan och vi lägger stort fokus på framtiden, arbete, boende och fritid. Målet är att eleverna ska gå vidare till arbete efter avslutad skolgång.Publiceringsdatum2026-04-09Dina arbetsuppgifter
Du kommer att jobba med en elev i årskurs 1 på anpassad gymnasieskola. Arbetet innebär att vara ett stöd till eleven i nära samverkan med lärarna. Du förväntas att följa eleven under skoldagen både i klassrummet, på raster och där det behövs. Du kommer ha en kontinuerlig dialog med elevens lärare, instruktörer på skolan, elevens vårdnadshavare och eventuellt andra aktörer. Eleven behöver personlig omvårdnad under hela skoldagen och hjälp vid matsituationer, påklädning, förflyttning, hygien med mera.Kvalifikationer
Vi söker dig som har stor erfarenhet av utåtagerande personer, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och intellektuell funktionsnedsättning, samt vana av att jobba med äldre elever. Du bör ha kunskaper inom alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), konflikthantering, tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och trotssyndrom.
Då eleven har stora behov av personlig omvårdnad, är det ett krav att du har erfarenhet av detta.
För oss är det av stor vikt att du har en positiv syn på uppdraget och en god samarbetsförmåga. Du behöver utgå från elevperspektivet och din empatiska förmåga är mycket viktig i den här tjänsten. Du har lätt för att knyta kontakter och är duktig på att läsa av människor och situationer. Du ser möjligheter, är lösningsfokuserad och flexibel. Du har en god struktur i arbetet och du strävar alltid efter att utveckla både dig själv och den lärmiljö som du arbetar i.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan senast 24/4 2026
Ansökan sker från http://www.sala.se/ledigajobb.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Bifoga gärna examensbevis och annan relevant dokumentation av utbildning i din ansökan.
Anställningsprocessen sker löpande och tjänsten kan därmed vara tillsatt innan ansökningstiden gått ut.
Anställningsvillkor
Tillsvidare
100%
Tillträde ht 2026 eller enligt överenskommelse
Individuell lönesättning
Krav på registerutdrag vid erbjudande om anställning. Detta enligt lagen om registerkontroll inom skol- fritids och förskoleverksamhet. Rikspolisstyrelsens belastningsregister, RPS 442.5 (14-01-14)
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta
Rektor Börje Andersson, tfn. 0224-74 80 43, eller via mejl borje.andersson@sala.se
Bitr rektor Ingrid Lindberg, tfn. 0224-74 81 08, eller via mejl ingrid.lindberg@skola.sala.se
Facklig kontakt:
Kommunal: 010-442 81 83
Om Sala kommun
Sala är en trivsam småstad med levande landsbygd och närhet till flera storstäder. I kommunen bor nästan 23 000 invånare varav ca 13 000 i Sala stad. Tack vare korta avstånd, avgiftsfri kollektivtrafik och bra service runtom i hela kommunen finns möjlighet till livskvalitet och en enklare vardag. I kommunen finns ett starkt näringsliv, ett rikt föreningsliv och natursköna områden som inbjuder till aktivitet och rekreation. När längtan till storstan tar över kan du med enkelhet ta tåget. Du når Västerås och Uppsala på ca 30 min och Stockholm på ca 75 min. Är du inte redo att lämna storstan för Sala än så går det naturligtvis bra att pendla, vilket flera av våra 2000 medarbetare gör.
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
