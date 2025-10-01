Elevassistent med placering på anpassad gymnasieskola
2025-10-01
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!
Trekungagymnasiet är en anpassad gymnasieskola i hjärtat av Kungälv.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete tillsammans med kompetenta arbetskamrater som brinner för alla elevers rätt till utveckling och ett bra liv. Du arbetar dagtid måndag till och med fredag. På grund av elevökning och pensionsavgångar behöver vi utöka. Det viktigaste är att du tror på alla individers möjlighet att utvecklas och rätt att kommunicera med sin omgivning.Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent arbetar man elevnära och är uppmärksam på stämningar och signaler från eleverna. Man är en viktig del i ett arbetslag där kommunikationen står i fokus: både elevens möjlighet att uttrycka sig och samarbetet mellan kollegor.
Arbetet sker i liten klass med hög personaltäthet. Tätt samarbete med övriga kollegor, vårdnadshavare och externa instanser är viktigt.
I klassen går elever på tidig utvecklingsnivå med stora behov av omsorg och där söker vi någon som genuint vill arbeta med målgruppen. Här ingår daglig omsorg, exempelvis assistans vid (sond)mat och toalettbesök. En del arbetsuppgifter kräver därför god fysik.Kvalifikationer
En gymnasieutbildning är ett krav.
Meriterande är en grundläggande vårdutbildning, exempelvis barn och ungdom, vårdbiträde eller undersköterska. Meriterande är även en elevassistent-utbildning eller motsvarande eftergymnasial yrkesutbildning.
Vi har som krav att du har jobbat minst 5 år inom anpassad skola. Du ska ha erfarenhet av att arbeta med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), exempelvis tecken som stöd samt digitalt och analogt bildstöd (exempelvis Widgit).
För arbetet med eleverna på tidig utvecklingsnivå ska du ha erfarenhet av sondmatning, epilepsi och fysisk omvårdnad av personer med stora behov. Kunskaper i TaSSeL, samt kunskaper om hur man arbetar med ögonstyrningsdator är meriterande.
Som person är du flexibel och uthållig. Du önskar samarbeta med andra, är relationskapande och har hög empatisk förmåga. Du har gott omdöme, pedagogisk insikt samt personlig mognad.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
