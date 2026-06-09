elevassistent med kunskap inom diabetes
Lerums kommun, Ljungviksskolan / Pedagogjobb / Lerum Visa alla pedagogjobb i Lerum
2026-06-09
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lerums kommun, Ljungviksskolan i Lerum
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Ljungviksskolan söker nu dig - en trygg resurs för elev/elever med diabetes, för våra yngsta elever i F-3. Hos oss får du vara en del av ett kompetent och varmt kollegium som arbetar tillsammans för att skapa de bästa förutsättningarna för våra elever.
Som assistent med uppdrag under hela elevens dag (i både skola och fritidshem) arbetar du tillsammans med övriga professioner i arbetslaget för att säkerställa omsorg, trygghet, undervisning, vårdbehov och tillsyn.
Du arbetar både mot enskilda elever utifrån deras behov, mindre grupper av elever och i ordinarie elevgrupper/klasser.
Du, tillsammans med arbetslaget, är en viktig del av elevhälsans främjande och förebyggande arbete och samverkar nära med kollegor, vårdnadshavare, skolledning och skolans elevhälsoteam.Kvalifikationer
Vi söker dig som har god kunskap om diabetes och det är meriterande om du har pedagogisk kunskap/insikt och förståelse för skolans och fritidshemmets uppdrag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet utifrån de behov som finns i verksamheten.
Du som söker har:
• Kompetens och erfarenhet att möta och arbeta med barn/elever i behov av medicinskt stöd/omvårdnad (diabetes) samt NPF.
• Kunskap om diabetes.
• Ett gott omdöme och ett professionellt förhållningssätt.
• Erfarenhet av att arbeta som assistent i skola och/eller fritidshem.
• God samarbetsförmåga och vill arbeta och utvecklas tillsammans i arbetslag.
• Förmågan att skapa och bibehålla goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
• God förmåga att förstå och följa instruktioner samt att kunna vara förutseende för situationer som kan uppkomma under dagen.
• Förmåga att bidra med nya idéer, perspektiv och gillar att ha roligt på jobbet.
• Du använder dig av ett respektfullt förhållningssätt och professionell kommunikation.
• Du är pålitlig och tydligt ansvarstagande.
• Du är lösningsfokuserad och ser möjligheter.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-10 , upphör: 2026-12-31 .
Arbetstid: Dagtid.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
I enlighet med lönetransparensdirektivet vill Lerum kommun härmed informera om att arbetsgivaren omfattas av Huvudöverenskommelsen HÖK https://skr.se/kollektivavtal/huvudoverenskommelsehok.8204.html
kollektivavtal Allmänna bestämmelser AB https://skr.se/kollektivavtal/allmannabestammelserab.655.html
samt tillämpar individuell och differentierad lönesättning. I enlighet med direktivet informeras du härmed om att ingångslönintervall för denna tjänst är 22 500kr - 23 500kr. Varken arbetsgivare eller arbetssökande är bunden av denna information. Informationen tjänar endast som en upplysning för dig som arbetssökande.
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330585". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lerums Kommun
(org.nr 212000-1447)
Bagges Torg (visa karta
)
443 80 LERUM Arbetsplats
Lerums kommun, Ljungviksskolan Kontakt
Rektor
Charlotte Limberg charlotte.limberg@lerum.se 0302-522120 Jobbnummer
9956099