Nässjö kommun, Malmbäck och Resursenheten Runnerydsgården / Barnskötarjobb / Nässjö2021-07-082021-07-08Ditt uppdrag som elevassistent är att följa och guida en elev genom dagen mot skolans mål. Det innebär att du stödjer eleven med målsättningen att skapa så bra förutsättningar som möjligt att klara skoldagen och att nå goda resultat. Du kommer att följa eleven under hela skoldagen vilket inkludera elevens tid i fritidshemmet. I uppdraget ingår det även att du stöttar eleven under raster, lektioner och andra skolrelaterade kontexter. I uppdraget ligger att göra övriga kollegor i arbetslaget insatt i elevens behov av stöd i samband behandling av diabetes.Vi söker dig som har lägst gymnasial utbildning och som behärskar det svenska språket i tal och skrift. Viss medicinsk kompetens inom området diabetes är meriterande. Som elevassistent behöver du kunna hitta individ- och situationsanpassade lösningar som hjälper eleven att utvecklas. Pedagogisk utbildning är också meriterande, liksom tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. För att bli framgångsrik i uppdraget behöver du ha god samarbetsförmåga och en förmåga att bygga förtroendefulla, varaktiga relationer. Du behöver också vara lyhörd och ha förmågan att bemöta andra på ett jämlikt och respektfullt sätt. Därför tycker vi att det är viktigt att du kan skilja på yrkesroll och privatroll. Som elevassistent behöver du ha ett stort tålamod och vi söker därför dig som är lugn och stabil.ÖVRIGTIntervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden. Vi erbjuder en introduktion i uppdraget.För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Omgående.MånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-08Nässjö kommun, Malmbäck och Resursenheten Runnerydsgården5853278