Elevassistent/Lärarassistent

Uppsala Montessori Aktiebolag / Pedagogjobb / Uppsala
2026-07-20


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Vi finns på Djäknegatan, centralt i Uppsala och bedriver grundskoleverksamhet för årskurs F-3.
Vi söker en person som dels ska fungera som assistent för en elev med diabetes, dels leda lästräning individuellt för elever i åk F-3.
Erfarenhet och kunskap om diabetes är meriterande liksom erfarenhet av elevarbete. Omfattningen av tjänsten är heltid, arbetstiden varierar mellan 8 och 17.30.
Vi intervjuar under ansökningstiden och anställer så snart vi hittat rätt person. Tillträdesdag 10 augusti.
Om du inte har erfarenhet av liknande arbete är det ingen idé att du söker tjänsten.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: eva@uppsalamontessori.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uppsala Montessori Aktiebolag (org.nr 556485-0286)
Djäknegatan 29 (visa karta)
754 25  UPPSALA

Arbetsplats
Uppsala Montessoriskola

Kontakt
Eva Löwling
eva@uppsalamontessori.se
195612201441

Jobbnummer
10007807

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