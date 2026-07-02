Elevassistent Klässbol
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2026-07-02
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Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss!
Här i västra Värmland, bland vidsträckta sjöar och grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är vår vision och ledstjärna. I Arvika kommunkoncern jobbar idag cirka 2 700 kompetenta medarbetare. Välkommen du också!
Vill du arbeta i en roll där du verkligen gör skillnad i en ung människas liv? Vi söker nu en engagerad, trygg och ansvarstagande elevassistent till vår verksamhet i Klässbol. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära elever i behov av särskilt stöd och bidra till deras utveckling både kunskapsmässigt och socialt.
Som elevassistent är du ett viktigt stöd för en eller flera elever under hela skoldagen. Du arbetar i nära samarbete med lärare, specialpedagog och övrig skolpersonal för att skapa en trygg, inkluderande och strukturerad lärmiljö. Rollen innebär att du anpassar ditt stöd utifrån elevens individuella behov, med målet att stärka elevens självständighet, självkänsla och förmåga att delta i undervisningen.
Arbetet är varierande och ställer krav på flexibilitet, lyhördhet och ett professionellt bemötande. Du finns med både i klassrummet, under raster, fritids och i övergångar mellan olika moment under skoldagen.Publiceringsdatum2026-07-02Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som elevassistent ser vi att du har:
Ett genuint intresse för att arbeta med barn och unga och som har förmåga att skapa förtroendefulla relationer.
Tidigare pedagogisk erfarenhet av arbete med barn eller ungdomar, gärna inom skola.
Utbildning inom pedagogik, barn- och fritid eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
Kunskap om eller erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd, exempelvis inom NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).
Tidigare har kunskaper av TAKK-tecken som stöd.
Körkort och bil.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
För att trivas i rollen som elevassistent ser vi att du som person är en stabil och empatisk person som kan skapa trygghet och struktur även i utmanande situationer. Du har ett professionellt förhållningssätt, är tydlig i din kommunikation och har förmåga att anpassa dig efter olika elevers behov och dagsform.
Ansvarsområde
I rollen som elevassistent ingår det att:
Ge individuellt stöd till elev i undervisningssituationer.
Hjälpa till att skapa struktur, tydlighet och förutsägbarhet i elevens vardag.
Stötta elevens sociala utveckling och samspel med andra.
Medverka vid uppföljning tillsammans med lärare och elevhälsa.
Anpassa material och arbetssätt utifrån elevens behov.
Vara ett tryggt stöd under raster och i olika skolmiljöer.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en visstidsanställning på 100 % till och med 2026-12-31, med möjlighet till förlängning.
Arvika kommun erbjuder sina anställda friskvårdsbidrag, möjlighet till semesterväxling, nettolöneavdrag på årskort för Värmlandstrafik, förmånsscykel via bruttolöneavdrag. Motion- och idrottsföreningen ASKIM erbjuder alla anställda ett brett utbud av aktiviteter under året. Så ansöker du
Urval sker löpande under ansökningsperioden. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Vi värnar om att all kompetens tas tillvara och välkomnar alla sökande. Vi eftersträvar mångfald.
Välkommen in med din ansökan!Övrig information
Arvika kommunkoncern samarbetar med Varbi i rekryteringsärenden och det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av säljbolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arvika Kommun
(org.nr 212000-1892), http://www.arvika.se
Östra Esplanaden 5 (visa karta
)
671 31 ARVIKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arvika kommun, Lärande och stöd Kontakt
Ulrika Flogård ulrika.flogard@arvika.se 0570-82639 Jobbnummer
9988459