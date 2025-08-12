Elevassistent, Jernvallsskolan
2025-08-12
I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre.
Som anställd på Sandvikens kommun har du ett av Sveriges viktigaste jobb. Därför är det viktigt för oss att du trivs på ditt arbete och att du känner att din arbetsinsats är värdefull för samhället.
Vi tror att vägen för att nå dit är att alla, oavsett om man är chef eller medarbetare, ska sträva efter att göra varandra bättre. För det bästa arbetet gör vi tillsammans. Genom helhetssyn, samverkan, dialog och genom att dra nytta av varandras olikheter.
Som arbetsgivare och medarbetare arbetar vi tillsammans för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. Det i sin tur ger en framgångsrik och utvecklande kommun.
När vi gör varandra bättre - gör vi Sandvikens kommun bättre!
I Sandvikens kommunala grundskolor gör vi varandra bättre!
Vi arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete med höga förväntningar på alla. Du som medarbetare har en nyckelroll. Med kompetens och engagemang arbetar vi tillsammans för att varje elev ska nå sina mål och känna trygghet och glädje i skolan.
Sandvikens kommun har en lång tradition av satsning på IT och varje elev har sin egen dator. Vi ser digital kompetens som ett redskap för skapande, kommunikation och samarbete.
Hos oss får du som medarbetare tillgång till:
• egen arbetsdator
• digital lärplattform
• digitala stödsystem för systematiskt kvalitetsarbete
• möjlighet till semesterväxling till fler semesterdagar (vid semestertjänst)
• friskvårdsbidrag
• Pulsen, en av Sveriges bästa personalföreningar
Publiceringsdatum2025-08-12Arbetsuppgifter
Jernvallsskolan ligger i södra Sandviken, granne med Arena Jernvallen och Göransson Arena där skolan har sin idrottsverksamhet. Skolan ligger nära Storsjön och använder sig av den närheten i undervisningen.
Vi söker nu en elevassistent till en elev i Kompassen under höstterminen.
Kompassen är en särskild undervisningsgrupp för elever i årskurs 46 med behov av en mindre, anpassad lärmiljö. Gruppen erbjuder ett tryggt sammanhang med tydlig struktur och hög vuxennärvaro, där varje elev får stöd utifrån sina individuella förutsättningar och behov.
Som elevassistent i Kompassen arbetar du nära en elev och ger stöd i både det pedagogiska och sociala sammanhanget under hela skoldagen. Ditt uppdrag är att främja elevens utveckling, trygghet och lärande genom ett individanpassat och relationsskapande förhållningssätt.
Arbetet sker i nära samverkan med undervisande lärare, fritidspersonal och elevcoach för att säkerställa att insatserna är väl samordnade och följer både elevens individuella mål och skolans pedagogiska riktlinjer. Du bidrar till att upprätthålla en tydlig, förutsägbar och stödjande lärmiljö och är en viktig del av teamet kring eleven.Kvalifikationer
Låter elevassistenttjänsten intressant? Vi söker dig som känner igen dig i följande:
* Du har någon form av erfarenhet att arbeta med elever med NPF-diagnoser.
* Du är förtrogen med skolans uppdrag och styrdokument.
* Du har förmågan att utgå ifrån varje elevs behov och förutsättningar.
* Du är en tydlig ledare och en vuxen förebild.
* Du har lätt för att samarbeta, skapa relationer, och vara tydlig i dialog med elever, vårdnadshavare och kollegor.
* Du är positiv och ser möjligheter istället för hinder.
* Du har god digital kompetens.
Goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt.
Vi tar stor hänsyn till personlig lämplighet och din erfarenhet.
Intervjuer kommer att ske fortlöpande.
ÖVRIGT
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor Arbete & karriär under sandviken.se
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor "Hello Sandviken" under sandviken.se.
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Ersättning
