Elevassistent i anpassad gymnasieskola
2026-03-16
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns?
Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen.
Vi kallar det lärglädje.
Sanda anpassad gymnasieskola är en del av Sandagymnasiet. Skolan har en tydlig idrottsprofil där Sanda Idrottscentrum är en del av verksamheten. På skolan går det ca 1200 elever och i organisationen finns ca 200 personal. Du möter en arbetsplats i Jönköpings Kommun där vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där vi alla trivs och utvecklas.
Sanda anpassad gymnasieskola är en arbetsplats med god utbildningskvalité. Trivsel och arbetsglädje är mycket hög, vilket vår senaste medarbetarenkät visar på. Våra gemensamma ledord är Glädje, Engagemang, Trygghet, Utmaning och Professionalism.
Vår skola erbjuder en modern utbildning i fräscha lokaler utrustade med modern teknik där eleverna utvecklas utifrån sina unika förutsättningar. Vi arbetar för att ge våra elever en stimulerande skolgång med väl avvägda utmaningar för att göra dem rustade på bästa sätt inför framtiden.
Ditt nya jobb
Vi söker dig som vill arbeta som elevassistent hos oss. Du kommer arbeta med elever i anpassad gymnasieskola, samt i en korttidstillsyn eller fritids innan och efter skolan. Målet för elevassistentens uppdrag är en ökad självständighet hos individen. Din uppgift är att genom pedagogiskt och socialt stöd skapa goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt att ge trygghet och struktur i vardagen. Genom ditt arbete bidrar du till elevernas välbefinnande och möjligheter att tillgodogöra sig skolans undervisning. Arbetet innebär också att du tillsammans med pedagoger och övrig personal planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet på arbetsplatsen. Du medverkar till att uppnå målen i läroplan och skollag samt utför dina arbetsuppgifter på ett sådant sätt att målen och riktlinjerna för verksamheten uppfylls.
Din kompetens
Du har en gymnasieexamen. Det är meriterande med eftergymnasial utbildning inom funktionshinderområdet/Autismspektrumtillstånd (AST). Det är också bra om du har erfarenhet av att arbeta med elever med behov av särskilt stöd och ett stort intresse och engagemang för arbetet. Erfarenhet av att göra anpassningar för enskilda individer samt arbete med barn/ungdomar med behov av stöd. Meriterade är yrkeserfarenhet från verksamhet för barn/ungdomar inom autismspektrumtillstånd (AST).
Som person är du en engagerad elevassistent som är nyfiken, öppen och fungerar bra i samspel med elever och kollegor. Du är van vid att strukturera för att stimulera och utveckla elever mot uppsatta mål och ser elevens behov och gör anpassningar där så krävs. Du har god samarbetsförmåga, ansvarstagande, bemötande och lyhördhet inför elevers behov.
Vi lägger stor vikt vid egenskaper och personlig lämplighet. God datorvana och att du kan tillgodogöra dig information digitalt. Du behärskar svenska i tal och skrift. Du får också gärna ha erfarenhet inom in-print. Körkort för manuell körning krävs och att kunna köra minibuss.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att Skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. Du beställer belastningsregister på polisens hemsida.
Intervjuer kan komma att ske innan dess att sista ansökningsdatumen löpt ut, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.https://www.sandauc.se/https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.htmlhttps://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vill du veta mer?
Du är välkommen att kontakta någon av oss om du vill veta mer om tjänsten:
Rektor Lena Cervin Lagärde mailto:lena.cervin-lagarde@jonkoping.se
Bitr. rektor Åsa Ytterström mailto:asa.ytterstrom@jonkoping.sehttps://www.jonkoping.se/fackligaubf
