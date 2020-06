Elevassistent grundsärskola - Sundbybergs kommun - Barnskötarjobb i Sundbyberg

Sundbybergs kommun / Barnskötarjobb / Sundbyberg2020-06-17Du siktar högt. Och har fötterna på jorden. Precis som vi.Risöskolan är en grundsärskola F-9. Våra elever läser enligt grundsärskolans ämnen och/eller träningsskolans ämnesområden. Vi erbjuder fritidshemsverksamhet/korttidstillsyn till våra elever efter skolan och under loven. Vi som arbetar är en positiv och engagerad personalgrupp som har fokus på eleven både som individ och grupp.Som elevassistent arbetar du i skoltid.Dina arbetsuppgifter innebär att du under lärarens pedagogiska ansvar deltar i planeringen och genomförande av undervisningen under skoltiden.Vi vill att du har erfarenhet och kunskap om att arbeta med barn/ungdomar i stort behov av särskilt stöd. Du ska också ha kunskap och erfarenhet kring utvecklingsstörning, autism, NPF och alternativ kommunikation. Du besitter förmågan att ta ansvar individuellt såväl i grupp och kan ta till dig information/handledning både muntligt och skriftligt och använda det självständigt i ditt eget handlande i arbete med elever.Du är utbildad barnskötare/undersköterska eller har likvärdig utbildning. Du tycker om att vistas ute/röra på dig både på land och i vatten. Som person är du lugn, uthållig, initiativrik, flexibel, positiv och har en god samarbetsförmåga. Du behärskar det svenska språket i både tal och skrift. I ditt arbete är du tydlig och strukturerad.Befattningen är visstidsanställning, deltid 75 % till och med 11 juni, 2021. Tillträde efter överenskommelse. Ansök senast den 2 juli, 2020. Intervjuer kommer att komma hållas kontinuerligt och mellan kl. 8.15-16.00. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller brev.Välkommen med din ansökan!Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.Varaktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificerat2020-06-17Enligt avtalSista dag att ansöka är 2020-07-02Sundbybergs kommun5268771