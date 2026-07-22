Elevassistent för elev med blindhet och hörselnedsättning
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2026-07-22
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Välkommen till Näsbydalskolan!
Om rollen
Som elevassistent kommer du att arbeta nära en elev med blindhet och hörselnedsättning. Du är ett viktigt stöd under hela skoldagen - både i undervisningen och i övriga skolaktiviteter. Ditt uppdrag är att säkerställa att eleven har tillgång till skolans innehåll, känner sig trygg i skolmiljön och ges möjlighet att vara delaktig i både det pedagogiska och sociala sammanhanget.
Vad du är med och bygger
Täby kommun har en vision att främja elevernas utveckling och trivsel genom centrala elevhälsan och vi strävar efter att skapa en inkluderande miljö där både personal och elever kan växa och utvecklas. Med vår starka betoning på samarbete och kollegialt lärande, garanterar vi en arbetsplats där olika kompetenser jobbar tillsammans mot gemensamma mål. Hos oss kan du verkligen göra skillnad - och samtidigt ha kul medan du gör det!
Unika förmåner
Friskvårdstillägg: Vi bryr oss om dig, precis som du bryr dig om eleverna.
Introduktions- och mentorskapsprogram: Fröken lärarkonferens eller kaffe med dina mentorer? Du väljer.
Möjligheter till utbildning och kompetensutveckling: För dig som vill växa professionellt och personligt.
En engagerad arbetsmiljö: Att hjälpa andra har aldrig känts så bra!Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Vara elevens ledsagare i skolmiljön, exempelvis mellan klassrum, matsal och raster.
Assistera eleven under lektioner och i andra skolaktiviteter.
Förbereda, anpassa och tillhandahålla läromedel i tillgängliga format, t.ex. punktskrift, taktila bilder, ljud eller digitalt.
Stödja kommunikationen och bidra till ökad självständighet hos eleven.
Vara ett stöd till undervisande lärare, exempelvis genom att anpassa material inför lektioner.
Samarbeta med specialpedagog, resursteam och externa habiliteringsinsatser.
Bidra till en trygg, tillgänglig och förutsägbar skolvardag.Kvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta med barn eller unga med funktionsnedsättningar, gärna i skola.
Kunskap om eller erfarenhet av arbete med personer med blindhet och/eller dövblindhet är meriterande.
Fördel om du behärskar punktskrift (eller är villig att lära dig).
God samarbetsförmåga, lyhördhet och förmåga att arbeta strukturerat.
Tålamod, engagemang och en trygg vuxennärvaro.
Grundläggande teknikvana, exempelvis att arbeta med hjälpmedel eller digitala lärverktyg.
Tjänsten är en visstidsanställning under läsåret 2025/2026 med möjlighet till förlängning.
Välkommen med din ansökan - tillsammans skapar vi en tillgänglig skola där alla elever får lyckas
Om Täby kommun
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.
Inom utbildnings verksamhetsområde arbetar vi mot högt uppsatta verksamhetsmål och meritvärdena för Täbys kommunala grundskolor ligger i toppskiktet i landet.
Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling, i samarbete med nationella och internationella lärosäten såsom Harvard, bidrar till att kommunens pedagoger och skolledare tillhör spetsen i Sverige. Vi arbetar långsiktigt och systematiskt för att Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet där lärandet är tillgängligt för varje elev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Shawen Ra". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täby Kommun
(org.nr 212000-0118), https://www.taby.se/
183 37 TÄBY Arbetsplats
Täby kommun Kontakt
Biträdande rektor
Shawen Rashed shawen.rashed@taby.se +46855558500 Jobbnummer
10009581