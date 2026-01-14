Elevassistent/Deltagarstödjare till Hagabergs folkhögskola 80%
Efs Mittsverige / Barnskötarjobb / Södertälje Visa alla barnskötarjobb i Södertälje
2026-01-14
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Efs Mittsverige i Södertälje
Hagaberg erbjuder studier för vuxna deltagare som läser in behörighet i grundskole- och gymnasiekurser, med möjlighet att fördjupa sig inom bland annat skapande, musik, vård och omsorg samt bibelstudier.
Bland våra fantastiska kursdeltagare finns de som behöver extra hjälp och stöd för att klara av sina studier och delta i skolans gemensamma aktiviteter. Våra deltagarstödjare finns på plats för att ge extra stöd, öka tryggheten och hjälpa till med både akademiska och praktiska utmaningar.
Bli en del av vårt team! Som deltagarstödjare ingår du i deltagarstödsteamet på Hagaberg under ledning av vår biträdande rektor och specialpedagog. Du arbetar i nära samarbete med våra lärare och deltar i kollegiemöten.Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
Ditt uppdrag i klassrummet är att, i samråd med den undervisande läraren, arbeta med våra kursdeltagare genom enskilt stöd eller som stöd för en grupp i olika ämnen. För en del av våra deltagare är engelska, matematik och svenska särskilt utmanande. Det är därför viktigt att du känner dig trygg i kärnämnena på gymnasienivå.
Arbetstider
De flesta lektioner sker mellan kl. 08:45 och 14:45, måndag till fredag. Vissa dagar har vi kollegiemöte kl. 15:00-17:00. Vid behov vill vi gärna erbjuda våra kursdeltagare studiestöd även utanför lektionstid. Tjänstens omfattning är därför minst 80 %, men kan utökas till heltid.
Just nu söker vi deltagarstödjare inför vårterminen. Anställningen är tidsbegränsad till och med 2026-05-29, med eventuell möjlighet till förlängning.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en fullföljd gymnasieutbildning och goda kunskaper i engelska, matematik och svenska på gymnasienivå. Du har lätt för att möta människor i olika åldrar och med olika bakgrund, och du har en mycket god samarbetsförmåga. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med liknande arbetsuppgifter i en skolmiljö.
Mer om Hagaberg
Hagabergs folkhögskola är centralt belägen i Södertälje och har sedan 1910 varit en mötesplats som erbjuder bildning och lärande för vuxna. Folkhögskolan har ett nära samarbete med huvudmannen EFS (en missionsrörelse inom Svenska kyrkan) och den lokala missionsföreningen. Skolan erbjuder ett rikt kursutbud samt restaurang, konferensverksamhet och vandrarhem. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: jobb@hagaberg.org Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Deltagarstödjare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Efs Mittsverige
, https://hagaberg.fhsk.se/
Erik Dahlbergs Väg 60 (visa karta
)
152 27 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Hagabergs Folkhögskola Kontakt
Biträdande rektor
Sofia Holm sofia.holm@hagaberg.org 076-006 74 42 Jobbnummer
9683483