Elevassistent, Carlslundsskolan och/eller Carlshöjdsskolan
Umeå kommun, Utbildning, Carlshöjdsskolan / Barnskötarjobb / Umeå Visa alla barnskötarjobb i Umeå
2025-08-29
Vi har en gemensam strategi för utbildningen i vår kommun: att skapa en sammanhållen utbildningskedja som bidrar till ökad likvärdighet, förbättrade studieresultat och attraktiv utbildning. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna ha möjlighet att nå sin fulla potential och utveckla sina kunskaper och färdigheter. Vi vet att det bygger på engagerade, kunniga och professionella medarbetare som bedriver en undervisning av hög kvalitet. Vi gör skillnad varje dag och är stolta över vårt uppdrag. Vårt arbete bidrar till barn och ungas framtidstro.
Carlshöjdsskolan ligger i ett lugnt område, nära skog och grönområden.
Alla elever får utbildning i friluftsliv. Skolan är en mångkulturell F-6 grundskola och anpassad grundskola. Inom den anpassade grundskolan kommer våra elever att läsa ämnen och/eller ämnesområden. Här går ungefär 350 elever och personalen är indelade i fem arbetslag. Våra välutbildade och engagerade lärare jobbar för att alla elever ska trivas på skolan och lyckas med studierna.
Carlslundsskolan är en nybyggd 7-9 grundskola och anpassad grundskola som startar hösten 2024. Skolan har ca 600 elever och ca 90 personal. Inom den anpassade grundskolan kommer våra elever att läsa ämnen och/eller ämnesområden. Vi har välutbildade och engagerade personal som arbetar tillsammans för att våra elever ska trivas, lyckas och utmanas.
Vi söker nu två elevassistenter till våra anpassade grundskolor!
Anställningsinformation
Anställningen avser tillsvidareanställning, heltid, med start snarast enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som resurs i en klass i anpassad grundskola tillsammans med andra resurser och pedagoger. Som resurs i anpassad grundskola finns du med i klassen för att stötta eleven i sin undervisning, utveckla sitt språk, uppleva engagemang och utveckla autonomi (självbestämmanderätt). Du hjälper eleven att få förutsättning att vara delaktig i gemensamt lärande, i olika undervisningssituationer, i kamratgemenskapen samt i vardagens aktiviteter och i samhället.
Du arbetar i nära samarbete med ditt arbetslag och övriga pedagoger på skolan. Arbetsuppgifter kan vara att hjälpa eleverna med det stöd de behöver i alla lärandesituationer i klassrum och andra lokaler. Det ingår också att vara en hjälpande hand i matsituationer och toalettsituationer. I uppdraget ingår även att följa med och vara stöd i simundervisning.
Om dig
Du är en trygg vuxen och en god förebild. Du har också en förmåga att knyta an till eleverna. Du ser varje individ och skapar en trygg miljö i skolan och samverkar med andra för att nå uppsatta mål. Som person är du flexibel, tydlig och strukturerad. Du tycker om att arbeta med barn i behov av särskilt stöd då du är en väldigt viktig del av deras skoldag.
Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och har lätt för att kommunicera och samverka med elever och för målgruppen andra viktiga yrkesgrupper. Du har god förmåga att samarbeta och har ett professionellt bemötande mot barnen, anhöriga och andra aktörer runt eleverna. Du är engagerad och har en vilja att dela våra värderingar och jobba mot uppsatta mål samt att arbeta med ständiga förbättringar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Krav
Gymnasieutbildning inom personlig assistent, barnskötare eller stödassistent.
Giltigt utdrag ur belastningsregistret
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Erfarenhet av att arbeta med barn med intellektuell funktionsnedsättning
Meriterande
Utbildad barnskötare/elevassistent
Annan pedagogisk utbildning
Erfarenhet av arbete med barn och unga
Kunskap om NPF-diagnoser
Kunskap inom TAKK, AKK och tillgänglig lärmiljö.
Du har kunskap om lågaffektivt bemötande.
Välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
