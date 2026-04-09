Elevassistent anpassad skola till Oxhagsskolan
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Oxhagsskolan är en mångkulturell grundskola och anpassad grundskola F-6-skola i Akalla med 350 elever och 75 personal. Vi söker nu en erfaren och kompetent elevassistent till vår anpassade grundskola. Vår personal är engagerad och kompetent med elevens lärande och välmående i centrum. Skolan arbetar språkutvecklande baserat på relevant forskning som genomsyrar verksamheten.
Vi erbjuder
Har du intresse för att se elever utvecklas och har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd? Då ska du söka dig till oss!
I den anpassade grundskolan går elever med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada och som inte bedöms klara av kunskapskraven i grund- eller gymnasieskolan. Den anpassade skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att arbeta med viktiga uppdrag där du gör skillnad i samhället. Läs mer om hur det är att vara och de förmåner vi erbjuder. Förmåner för medarbetare - Stockholms stad
Din roll
Som elevassistent arbetar du för att få eleverna att nå så långt som möjligt och utifrån sina egna förutsättningar och utvecklas i enlighet med utbildningens mål. Tillsammans med lärare och övrig personal på skolan arbetar du för att skapa en utvecklande, trygg, meningsfull och positiv miljö för eleverna. Eleverna har olika funktionsnedsättningar och är i behov av olika stöd. Utifrån verksamhetens behov genomförs arbetet med enskilda elever eller med en grupp. Arbetet innehåller både självständiga moment och nära samarbete med kollegor.
Arbetsuppgifterna är varierande, omväxlande och kan ibland vara utmanande, exempelvis då våra elever kan uppvisa utagerande beteende. Arbetsuppgifter som ingår är;
Du hjälper eleven att finna ro i sina studier och att vara behjälplig med att hitta individuella lösningar för att eleven ska kunna ta till sig undervisning
Du stödjer eleven i sociala situationer, under skoltid och fritidstid, med att träna på vardagliga färdigheter
Du stödjer eleven i olika aktiviteter så som på raster, i omklädningsrum, vid toalettbesök, vid måltider, på utflykter eller friluftsdagar med mera
Du har ett nära samarbete med undervisande lärare kring planering, genomförande och uppföljning
I din roll ingår även att ha tät kontakt och nära samarbete med övrig personal på skolan och vårdnadshavare
Du hanterar individanpassad medicinsk vård/hjälper elever med genomförande av egenvård
Arbete på fritidshem
Du möter elever som ibland uttrycker oro, stress eller frustration genom utagerande beteende. Du behåller lugn och struktur, arbetar lågaffektivt och hjälper eleven att återfå trygghet och kontroll
Du följer skolans rutiner och arbetar tillsammans med kollegor för att skapa hållbara lösningar runt eleven
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Gymnasieutbildning inom barn och fritid eller vård och omsorg eller motsvarande eftergymnasial utbildning.
Dokumenterad erfarenhet av arbete med målgruppen. Exempelvis i anpassad skola, daglig verksamhet, korttidstillsyn, personlig assistans eller andra LSS-verksamheter
Kunskap om intellektuell funktionsnedsättning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, exempelvis autismspektrumtillstånd
Kunskap om och erfarenhet av lågaffektivt förhållningssätt, tydliggörande pedagogik samt alternativ och kompletterande kommunikation tex. TAKK
Erfarenhet av arbete med individanpassad medicinsk vård samt erfarenhet av genomförande av egenvård
Erfarenhet av att arbeta med beteendepedagogiska arbetssätt
God förmåga att uttrycka dig i och göra dig förstådd på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Utbildning inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, lågaffektivt förhållningssätt, alternativ och kompletterande kommunikation, förflyttningsteknik, diabetes och epilepsi
Fördjupad kunskap om intellektuell funktionsnedsättning
Vi söker dig som är trygg och stabil med en god empatisk förmåga. Du kan sätta dig in i elevens perspektiv och anpassa ditt bemötande efter situationen. Du samarbetar väl, är öppen och lösningsfokuserad. Du arbetar självständigt, har god struktur och är flexibel när förutsättningarna förändras. Du behåller lugnet i pressade situationer och skapar trygghet omkring dig.
Varmt välkommen med din ansökan!

Publiceringsdatum: 2026-04-09
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi behöver ta hänsyn till intern tillgångslista innan avtalsskrivning.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Helsingforsgatan 4 (visa karta
)
164 78 KISTA Arbetsplats
Kista Kontakt
Reino Toomson reino.toomson@edu.stockholm.se Jobbnummer
9845342