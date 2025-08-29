Elevassistent anpassad gymnasieskola Sågbäcksgymnasiet
I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag!
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd, mottagande av nyanlända och kvotflyktingar samt gymnasieskola, vuxenutbildning och feriepraktik.Publiceringsdatum2025-08-29Om tjänsten
Sågbäcksgymnasiet är en kommunal gymnasie- och anpassad gymnasieskola i Huddinge kommun. Vi utbildar våra elever företrädesvis inom olika yrkesprogram och introduktionsprogram. Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsplats med engagerade och kunniga medarbetare samt ett nära samarbete med olika branscher. Vi har fina renoverade lokaler och eleverna får utveckla sina praktiska färdigheter i våra välutrustade kök och verkstäder.
Som elevassistent på Anpassad gymnasieskola på Sågbäcksgymnasiet arbetar du i nära samarbete med elever och lärare samt övrig personal för att eleverna ska ges de bästa förutsättningarna för trygghet och lärande. Ditt arbete med elevers trygghet och lärande sker både i klassrummet under lektionstid samt utanför lektionstid på raster och luncher. Tjänsten kan också innebära att vikariera på lektioner då ordinarie lärare är frånvarande.
Tjänsten är på heltid och är en visstidsanställning som varar till juni 2026.
Vem är du?
För denna tjänst krävs att du har:
• Gymnasial utbildning
• Erfarenhet av att arbeta inom anpassad skolform i åldersgruppen 14-19 år
• God förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, exempelvis inom personlig assistans, korttidsboende, daglig verksamhet eller annan verksamhet där du haft hand om andra.
• Gymnasieutbildning med inriktning mot barn- och fritid eller vård och omsorg
• Utbildning eller genomförda kurser inom NPF
• Kunskap om och praktisk erfarenhet av tydliggörande pedagogik och positivt beteendestöd.
• Besitter kunskaper och erfarenhet av användning av TAKK.
• Utbildning i samtalsmetodik.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du är en trygg, stabil och professionell person som är lugn och kontrollerad i stressiga och pressade situationer. Du har både intresse och förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du är lyhörd och öppen för kollegors tankar samt förstår vikten av ett nära samarbete. Du förstår samtidigt att elever har olika förutsättningar och behov samt tar till sig kunskap på olika sätt. Det gör att du även anpassar ditt val av arbetssätt och verktyg efter varje elev och grupp.
Vidare har du förmåga att omsätta teoretisk kunskap i praktiken. Du kan hantera många olika arbetsuppgifter, arbetssätt och problem samt har lätt att anpassa dig både efter ändrade omständigheter och utifrån verksamhetens och elevernas behov. Du är öppen för nya situationer och lösningar samt har förmåga att tänka om och nytt. Det är viktigt att du är lojal mot din arbetsplats och arbetsgivare. Du handlar i enlighet med fattade beslut, mål och riktlinjer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
