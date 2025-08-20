Elevassistent anpassad gymnasieskola De Geergymnasiet
2025-08-20
Drivs du av att stötta elever med IF? Då kan du vara vår nya elevassistent!
Vilka är vi?
De Geergymnasiet utgör en resultatenhet med ca 800 elever och 120 medarbetare. På De Geergymnasiet erbjuder vi programmen: Estetiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Humanistiska programmet, Hotell och turismprogrammet samt anpassad gymnasieskola inom individuella programmet samt estetiska verksamheter.
De Geergymnasiet erbjuder en dynamisk och inkluderande lärmiljö i syfte att främja självständighet och skapa förutsättningar för varje elev att nå sin fulla potential. Vi värdesätter samarbete och gemenskap mellan kollegor för att tillsammans kunna skapa en positiv vardag för våra elever. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som arbetar proaktivt för att stimulera kreativitet och utveckling.
Tjänsten som elevassistent på anpassad gymnasieskola- estetiska verksamheter på De Geergymnasiet innebär att vara stöd och resurs för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning (IF) och ofta andra tilläggsdiagnoser inom autism mfl.
Du finns med som stöd under hela skoldagen i allt från att möta upp elever som kommer med taxi på morgonen, som stöd i praktiska utmaningar som uppstår under dagen, lunch, under lektioner för att förtydliga lärarens instruktioner och att vara en extra vuxen som kan stötta i skolarbetet samt att till att se till att eleven kommer med sin taxi vid skoldagens slut.
I klassrummet är det ofta en lärare och assistent som stöttar eleverna och varandra.
Vem är du?
Vi söker dig som har gymnasieexamen och har erfarenhet av att arbeta med unga med intellektuell funktionsnedsättning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt bemötande och har kunskap om NPF-diagnoser. Vidare har du erfarenhet av att tidigare ha arbetat med ungdomar med särskilda behov så som IF, autism och NPF.
Du ska ha lätt för att bygga nya relationer vilket är avgörande för att våra elever ska lyckas. Du behöver snabbt kunna se vad du behöver hjälpa till med för att arbetslaget och eleverna ska få den hjälp de behöver. Du ska ha ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kollegor och elever.
Du är bra på att inspirera och motivera andra, och du uppmuntrar elever att utvecklas och nå sina mål. Du har förmåga att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt genom dialog och samarbete. Samtidigt är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter, men vet när det är klokt att be om hjälp.
För att lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Särskild visstidsanställning
Längd på anställning: Läsåret 25/26
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 2 september, intervjuer sker löpande
Kontakt: Jörgen Strömberg, rektor, jorgen.stromberg@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
