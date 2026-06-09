Elevassistent Anpassad Gymnasieskola
Arvika kommun, Lärande och stöd / Pedagogjobb / Arvika Visa alla pedagogjobb i Arvika
2026-06-09
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Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss!
Här i västra Värmland, bland vidsträckta sjöar och grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är vår vision och ledstjärna. I Arvika kommunkoncern jobbar idag cirka 2 700 kompetenta medarbetare. Välkommen du också!Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
I rollen som elevassistent ingår det att:
Ge individuellt stöd till elev i undervisningssituationer.
Hjälpa till att skapa struktur, tydlighet och förutsägbarhet i elevens vardag.
Stötta elevens sociala utveckling och samspel med andra.
Medverka vid planering och uppföljning tillsammans med lärare och elevhälsa.
Anpassa material och arbetssätt utifrån elevens behov.
Vara ett tryggt stöd under raster och i olika skolmiljöer.Kvalifikationer
Utbildning inom pedagogik, barn- och fritid eller annan utbildning/arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.
Tidigare pedagogisk erfarenhet av arbete med barn eller ungdomar, gärna inom anpassad grundskola eller LSS.
Kunskap om eller erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd, exempelvis inom NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar), är starkt meriterande.
Vi söker dig som är en trygg och stabil person med hög personlig mognad och god förmåga att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du arbetar självständigt, tar egna initiativ och har ett gott omdöme i situationer som kräver snabba och väl avvägda beslut. Samtidigt har du en god samarbetsförmåga och bidrar aktivt till ett positivt arbetsklimat.
Du har en stark empatisk förmåga och en pedagogisk insikt som gör att du kan möta varje elev utifrån deras individuella behov och förutsättningar. I ditt arbete är du flexibel och kan anpassa dig till förändrade situationer och olika utmaningar som uppstår under skoldagen. Du är strukturerad i ditt arbetssätt, har förmåga att se helheten kring elevens utveckling och lärande samt bidrar med kreativa lösningar för att skapa en trygg, stimulerande och inkluderande lärmiljö.Så ansöker du
Urval sker löpnade under rekryteringsprocessens gång och tjänst kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdatum. Så vänta inte med din ansökan!Övrig information
Arvika kommunkoncern samarbetar med Varbi i rekryteringsärenden och det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av säljbolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Arvika Kommun
(org.nr 212000-1892), http://www.arvika.se
Östra Esplanaden 5 (visa karta
)
671 31 ARVIKA Arbetsplats
Arvika kommun, Lärande och stöd Kontakt
biträdande rektor
Pär-Anders Zetterberg par-anders.zetterberg@arvika.se 0570-81981 Jobbnummer
9954662