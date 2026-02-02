Elevassistent, Anpassad grundskola inriktning ämne
I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare.
När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
De kommunala anpassade skolorna i Sandviken ska kännetecknas av en skola där vi gör varandra bättre!
Vi arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete med höga förväntningar på alla. Du som medarbetare har en nyckelroll. Med kompetens och engagemang arbetar vi tillsammans för att varje elev ska nå sina mål och känna trygghet och glädje i skolan.
Sandvikens kommun har en lång tradition av satsning på IT och varje elev har sin egen dator. Vi ser digital kompetens som ett redskap för skapande, kommunikation och samarbete.
Anpassade skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmet främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv - värden, traditioner, språk, kunskaper - från en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet på skolan måste därför ske i nära samarbete med hemmet.
Vi gör skillnad och bildar framtid!
Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Anpassad grundskola vid Norrsätraskolan omfattar årskurs 1-9 och erbjuder två inriktningar: ämnen och ämnesområden. Inriktningen ämnen följer kursplanen för anpassad grundskola, medan ämnesområden är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.
Anpassade grundskolan, ämne har 60 elever, låg- och mellanstadiet har sin verksamhet i L-huset, Norrsätraskolan medans vårt högstadium är lokalintegrerat med grundskolans högstadium. Vi har ett eget fritidshem, idag uppdelade i två lokaler, Gläntan för de yngre eleverna och Solen för de äldre.
Som elevassistent kommer du jobba i klass där lärare planerar skoldagen och du tillsammans med andra elevassistenter stöttar eleverna under lektionerna. Före och efter skoltid kommer du som elevassistent stötta elever i vårt fritidshem.
Denna tjänst har placering i en högstadieklass.
Du bidrar genom att:
* Du har förmågan att utgå ifrån varje barns behov och förutsättningar.
* Du är en tydlig ledare och vuxen förebild för eleverna.
* Du kan samarbeta, skapa goda relationer och är tydlig i din dialog med eleverna, föräldrarna och dina kollegor.
* Du uppskattar att tillsammans med kollegor planera, utvärdera och förbättra verksamheten.
* Du är positiv och ser möjligheter istället för hinder.
Vi gör varandra bättre genom att:
* Dela kunskap och erfarenheter i ett öppet och stödjande arbetsklimat.
* Arbeta tillsammans för att utveckla verksamheten och möta elevernas behov.Kvalifikationer
Lägsta utbildningskrav är gymnasieexamen.
Meriterande är kunskaper inom autims samt erfarenhet av arbete med elever inom intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrum.
Goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet och din erfarenhet.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Innan anställning kan påbörjas krävs att du visar upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola och förskola. Du ansöker om utdraget via Polisens webbplats: https://polisen.se.
ÖVRIGT
