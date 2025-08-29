Elevassistent anpassad grundskola Eriksdal - vikariat
2025-08-29
Publiceringsdatum2025-08-29
Välkommen till Eriksdalsskolans anpassade grundskola!
Kunskap Trygghet Glädje
Eriksdalsskolan är en F-9-skola på Södermalm med närhet till både stadens puls och natursköna områden.
Skolan sjuder av liv med ca 1000 elever i årskurserna F-9 varav ca 60 elever går på anpassad grundskola. Vi har rymliga och funktionella lokaler, en fantastisk skolgård med tillgång till konstgräsplan, skridskobana och Eriksdalsbadet i vårt närområde.
Eriksdalsskolans anpassade grundskola är en verksamhet för elever med intellektuell funktionsnedsättning, ofta i kombination med ytterligare funktionsnedsättning (exempelvis AST, fysiska rörelsenedsättningar, ADHD). Våra lokaler är anpassade för att ta emot elever i alla behovsgrupper.
Eriksdalsskolans anpassade grundskolas elever är för tillfället indelade i 10 klasser. Eleverna läser ämnen och/eller ämnesområden enligt läroplanen för anpassad grundskola. Många av eleverna har behov av en egen pedagog vid sin sida under hela dagen, både på skola och på fritids. Eleverna undervisas både enskilt och i grupp. Vi utgår från tydliggörande pedagogik tillsammans med andra evidensbaserade metoder för att ge våra elever de mest gynnsamma förutsättningarna för inlärning och utveckling. Målgruppen ställer höga krav på pedagogisk skicklighet.
På Eriksdalsskolans anpassade grundskola arbetar cirka 50 medarbetare med olika bakgrund, kompetens och erfarenhet. Vi arbetar i team med elevens bästa ständigt i fokus.
Eriksdalsskolans skolledning består av rektor, fem biträdande rektorer och en administrativ chef.
Vill du veta mer om oss får du mer information genom hemsidan http://eriksdalsskolan.stockholm.se
och genom skolans Instagram: eriksdalsskolans_medierDina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är elevassistent med kompetens, kunskap och erfarenhet av arbete inom anpassad grundskola (f d grundsärskolan). Du har arbetat framgångsrikt med denna elevgrupp tidigare. Du har kännedom om elever inom NPF och har med dig verktyg för att skapa en god lärmiljö för eleverna som är tydlig, förutsägbar, positiv och stärker känslan av sammanhang. Du besitter erfarenhet av att arbeta utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt och värnar om goda relationer mellan dig och eleverna. Du ska ha lätt för att samarbeta med kollegor och tillsammans med dem planera hela dagen för eleverna utifrån gruppens förutsättningar. Då du är elevassistent i anpassad grundskola ingår du i arbetslag där vi tillsammans arbetar för att utveckla verksamheten så att vår skola blir den bästa skolan för våra elever.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete som elevassistent i anpassad grundskola, som vill och kan bygga relationer med elever, tror på att varje elev når sin fulla potential och vill arbeta för att främja deras självständighet. Du är professionell, har gott omdöme och kan sätta gränser. Du är empatisk och använder dig av ett lågaffektivt bemötande av elever. Arbetet förutsätter att du har tålamod och kan anpassa din kommunikation och förhållningssätt utifrån situationen. Du är trygg, tillitsskapande och inser vikten av att vara en vuxen förebild. Du kan arbeta självständigt och tar initiativ. I ditt samspel med elever och vårdnadshavare är du tydlig och lyhörd för elevernas behov. Du har god förmåga att utrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Erfarenhet av arbete med elever med intellektuell funktionsnedsättning och andra funktionsvariationer är ett krav.
Erfarenhet av sondmatning, EP och utåtagerande beteenden.
För ytterligare önskvärda erfarenheter, förmågor och personliga egenskaper - se stadens rekryteringsprocess.Övrig information
I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
