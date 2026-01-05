Elevassistent anpassad grundskola ämnen och ämnesområden
2026-01-05
Nu söker vi dig som vill vara ett stöd till våra elever inom anpassad grundskola!
Din roll
Du ska stötta elever under hela skoldagen.
Din kunskap och erfarenhet
Erfarenhet av arbete i anpassad grundskola med elever som läser ämnen och ämnesområden är meriterande.
Kunskaper och erfarenheter av att arbeta med lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. Kunskaper i tecken som stöd är meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Din framtida arbetsplats
Den anpassade grundskolan i Vara kommun består av 31 elever fördelade på 6 klasser,
två klasser som läser ämnesområden och fyra klasser som läser ämnen. Fritidshem med 9
Publiceringsdatum2026-01-05
I vår verksamhet måste alla som ska anställas visa upp ett utdrag från belastningsregistret enligt lag (2000:873). Blanketten kan hämtas på www.polisen.se/Service.
Välkommen med din ansökan!
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på http://www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
