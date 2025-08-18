Elevassistent anpassad grundskola
Skövde kommun, Avdelning grundskola / Barnskötarjobb / Skövde Visa alla barnskötarjobb i Skövde
2025-08-18
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skövde kommun, Avdelning grundskola i Skövde
I rollen blir du en del av Sektor barn och utbildning. Hos oss står barnens och ungdomarnas utveckling i fokus. Vi arbetar med utbildning från förskola till gymnasieskola och vi strävar efter en pedagogisk helhetssyn från 1 till 20 år. Du ser digitala verktyg som en naturlig del i av din arbetsvardag. Vi är säkra på att du nyttjar digitaliseringen för att tillgängliggöra undervisningen och att du är nyfiken på hur detta kan gagna barns och elevers lärande. Du har tillgång till digitala verktyg i undervisningen och har ett nära samarbete i ett kollegialt lärande.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi tror på innovation, delaktighet och ett engagerat ledarskap. Vi tror också på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder därför förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt. Vi har plats för fler.
Skövde kommuns organisation är stor och innehåller allt från omsorg, stöd och utbildning för våra medborgare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Arbetet kan se lite olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun.
Vi är öppna och lyhörda - Vi tar ansvar för helheten - Vi gör varandra bättre - Vi vågar
Välkommen - tillsammans förverkligar vi drömmar och får Skövde att växa!Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
På anpassad grundskola åk 7-9 Vasaskolan har vi elever som läser både enligt ämnen och ämnesområde. På anpassad grundskola arbetar flera yrkesgrupper som elevassistent, speciallärare och specialpedagoger. Tillsammans arbetar vi för att elevernas hela skoldag ska vara trygg med fokus på kunskapsuppdraget. Vi söker dig med ett stort intresse för människor och förmåga att skapa goda relationer. Som elevassistent inom anpassad grundskola arbetar du, under skoltid utifrån varje elevs individuella utveckling och förutsättningar.
Du genomför och utvecklar elevernas undervisning tillsammans med arbetslaget. Arbetet kan vara fysiskt ansträngande och innehåller inslag av omvårdnad. Som personal på anpassad grundskola förväntas du vara ute dagligen och delta i olika aktiviteter.Kvalifikationer
Vi önskar att du har vana av arbete med elever med behov av AKK, alternativt kompletterande kommunikation, samt har en förmåga att tolka sociala interaktioner och signaler hos eleverna.
Det är också viktigt för oss att du är en vuxen förebild, samt är trygg och tillitsskapande med ett professionellt och lågaffektivt förhållningssätt. Du har avslutad gymnasieutbildning med inriktning mot barn och fritid eller vård och omsorg, eller annan vad arbetsgivaren bedömer vara likvärdig utbildning eller erfarenhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med TAKK.
Det är meriterande om du har gått elevassistentutbildning och du bör ha erfarenhet av arbete med personer med intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar. Du har ett stort intresse för människor och förmåga att skapa goda relationer. Du är flexibel, lösningsinriktad och lyhörd för elevernas individuella förutsättningar. Det krävs att du är lugn och pedagogisk med stort tålamod och med förmåga att skapa trygghet för varje elev. Du behöver ha en tydlighet i ditt agerande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att börja arbeta inom förskola, skola fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, krävs att du visar ett utdrag ur belastningsregistret. Utdraget är giltigt i ett år och beställs hos Rikspolisstyrelsen www.polisen.se.
Den som inte visat utdrag ur belastningsregistret får inte anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten enligt gällande lagkrav.
Jämställda och jämlika verksamheter är väldigt viktigt för oss. Olika bakgrunder och tillhörigheter ser vi som en tillgång. Våra arbetsplatser ska också vara fria från diskriminerande strukturer.
Skövde är en öppen och växande stad, med många mötesplatser. Var du än är har du nära till natur och friluftsliv, kultur och aktiviteter för alla åldrar. I Skövde är vi vana vid en hög nivå på alla plan. Här finns bland annat Högskolan i Skövde, Försvarsmakten och Skaraborgs sjukhus. Vi har många framgångsrika företag och startups samt internationella innovationsarenor för industri och dataspelsutveckling. Skövde är staden som inte nöjer sig med något annat än att ligga i framkant.
Välkommen att vara med och spela med oss du också!
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271507". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde kommun
(org.nr 212000-1710) Arbetsplats
Skövde kommun, Avdelning grundskola Kontakt
rektor
Victoria Vilstrup victoria.vilstrup@skovde.se 0500-498625 Jobbnummer
9462422