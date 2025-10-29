Elevassistent åk 4-6
Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Barnskötarjobb / Eskilstuna Visa alla barnskötarjobb i Eskilstuna
2025-10-29
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Internationella Engelska skolan i Sverige AB i Eskilstuna
, Västerås
, Södertälje
, Örebro
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 43 schools and around 30,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
IES Eskilstuna is one of the largest schools in Sweden with 1,185 students enrolled in grades F-9 and approx 125 staff members.
Vi söker en elevassistent på heltid med start så snart som möjligt!
I tjänsten som elevassistent arbetar du med en enskild elev där du stöttar eleven i skolarbetet och under skoldagen. Detta innebär att du följer eleven under elevens hela skoldag och är med på både lektioner samt under raster för att underlätta för eleven i övergångarna.Publiceringsdatum2025-10-29Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med barn i grundskola. Vi ser gärna att du även tidigare har arbetat som elevassistent. Du är känslomässigt stabil, har självinsikt och är trygg i dig själv och ser relationer i sitt rätta perspektiv och skiljer på det personliga och professionella.
Du drivs av en vilja att se möjligheterna till förbättringar för såväl eleven och dina kollegor som för den egna verksamheten. Du har en förmåga att snabbt kunna anpassa dig till nya eller förändrade krav och förutsättningar. Att arbeta tillsammans med andra med en god sammanhållning och ett öppet arbetsklimat är något som du uppskattar och värdesätter.
Vi tror också att du:
• löser konflikter på ett konstruktivt sätt
• kan se elevernas olika behov, ge beröm och vägledning
• finns där för eleverna, vårdar relationerna och blir ett stöd i vardagen för dem
• har ett lågaffektivt bemötande
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift är ett krav för tjänsten, då vi är en tvåspråkig arbetsplats och båda språken används kollegor emellan.
Vänligen ansök via vår länk, ansökningar via mail accepteras inte.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368) Arbetsplats
Internationella Engelska skolan Eskilstuna Jobbnummer
9579676